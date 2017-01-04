Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 14:21

Aksoy, ziyaret turunda

Aksoy, ziyaret turunda

04 Ocak 2017 14:21

Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Necdet Erdinç ve Esenler Mahalle Muhtarı Nazife Aydın’ı ziyaret etti.
İlk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Necdet Erdinç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret Eden Aksoy, dernek çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdinç, Genel Sekreter Can Aksoy’a teşekkürlerini iletti.
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy, " Milletin bütünlüğü ve devletin bölünmezliği ile cumhuriyetin kurulması ve korunması yolunda mücadele eden, dökülen kanları ile bu mücadelede Şehit veya Gazi olan kahramanları yeni nesillere anlatmak; tarihe, milli gelenek ve göreneklere bağlılık, fedakarlık, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerini güçlendirmek ve yüceltmek bizlerin görevidir. Bundan sonrada şehitlerimize ve gazilerimize desteklerimiz devam edecektir" dedi.
Aksoy, daha sonra Esenler Mahalle Muhtarı Nazife Aydın’ı da ziyaret ederek, çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
11
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    -2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç