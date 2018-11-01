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Alman savaş gemisi boğazdan geçti

Alman donanmasına ait F-214 bordo nolu ’FGS Lubeck’ adlı Bremen sınıfı fırkateyn, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Alman donanmasına ait F-214 bordo nolu 'FGS Lubeck' adlı Bremen sınıfı fırkateyn, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Alman donanmasına ait F-214 bordo nolu 'FGS Lubeck' adlı Bremen sınıfı fırkateyn, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi saat 12.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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