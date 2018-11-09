Alper Altınok aday adaylığını açıkladı

Çanakkale Merkeze bağlı Kepez beldesinde, AK Parti Belde Başkanlığından istifa eden Alper Altınok, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Kepez Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için başvuruda bulundu.

AK Parti Kepez Belde Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yapan Alper Altınok, “Yaklaşık iki buçuk yıldır, gururla sürdürdüğüm AK Parti Kepez Belde Başkanlığından bu sabah itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Ne mutlu bana ki, bir görevden diğer bir göreve yani Türkiye'nin en büyük beldesi olan Kepez'de belediye başkanlığına talip olmak için istifa etmiş bulunuyorum. Bugün bu sabah merkez ilçe başkanlığımıza Kepez Belediye Başkanlığına aday adaylığı için başvurumu yapmış bulunuyorum. Bu meydanda Kepez'in bağrında her şey Kepez için deyip, aday adaylığımı açıklıyorum” dedi.

‘Kesinlikle parti, kişi, ayırt etmedik'

Kepez'de belde başkanlığı yaptığı dönemde teşkilat ile birlikte birçok sosyal konuya değindiklerini ifade eden Altınok, “Birçok sosyal projelere imza attık. Kepez için gerekli olan her konuda elimizden ne geliyorsa siyasi sorumluluk alıp, yerine getirmeye çalıştık. Birçok sorunu da proje aşamasına getirdik. Bunları yaparken kesinlikle parti, kişi, ayırt etmedik. Hiçbir zaman kimseyi ötelemedik. Tüm Kepez'de mahalle mahalle, sokak sokak teşkilatımızla birlikte gezerek vatandaşlarımızın sorunlarını, isteklerini, Kepez ile ilgili düşüncelerini birebir sorarak tek tek görüşerek notlar aldık. Kepez'e yapılacak yatırımlar ile ilgili Kepez'e gelecek hizmetler ile ilgili tabi ki vekillerimizin sayesinde elimizden ne geliyor ise yapmaya çalıştık” diye konuştu.

‘Yeter ki kazanan Kepez olsun'

Kepez ile ilgili projelerinin, hayallerinin, çalışmalarının olduğunu belirten Altınok, “ Bunları ilerleyen süreçte sizlere açıklayacağız. Fakat benim niye belediye aday adayı olduğuma gelecek olursak. Ben Kepez'in ve Kepezlilerin dertlerine talibim. Ben Kepez'in sorunlarına talibim. Kepez'de daha ferah, çağdaş, modern, yaşanabilir bir belde olması için hizmet etmeye talibim. Ben sadece makamın kapılarını değil gönül kapılarımı da açmaya talibim. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Alper Altınok olarak her daim vatanım, milletim için Çanakkale'm ve Kepez'im için davam için üzerime ne düşerse sonuna kadar seve seve yapmaya da hazır olduğumu buradan bildiriyorum. Buradan tüm Kepezlilere sesleniyorum. Hepimiz biriz beraberiz kardeşiz sonuçta ne olursa olsun Kepez'imiz için bizim için hayırlısı ne ise o olsun. Yeter ki kazanan Kepez olsun” dedi.