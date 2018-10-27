Altınok'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Cumhuriyetin ilanı öncesi Anadolu'da gerçekleştirdiği kongrelerle hazırlık evresini tamamlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz' sözleri bir tesadüf değil, azmin ve kararlılığın sonucu elde edilen zaferin ve ortak bir inancın sonucudur” dedi.

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Asırlar boyunca hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih etmiş asil bir milletin şahlanışının, işgalcilere karşı verdiği Kurtuluş mücadelesiyle küllerinden adeta yeniden doğuşunun nişanesi olarak kabul edilen Cumhuriyetin 95. Yıldönümünü idrak ediyoruz. “Hasta Adam” ilan ettikleri Osmanlı'nın mirasını talan etmek ve işgalci anlayış ile Anadolu'yu ele geçirmek isteyen Batılı emperyalistler, tüm imkansızlıklara rağmen damarlarında taşıdığı asil kanla güçlenen, sahip olduğu milli ruh ile beslenen Türk Milletinin direnişiyle sükuthayale uğradılar. Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Çanakkale'de, Sakarya'da ve Afyonkarahisar gibi 7 cephede açılan ateş ve ilan edilen savaşlar; nice yiğitlerimizin yanı sıra cepheye malzeme taşıyan, gerektiğinde askerlerimizle omuz omuza savaşan Kara Fatmalar ve Nine Hatunlar gibi kadınlarımızın da desteği ile büyük Türk Milletinin kararlılığıyla püskürtülmüştür. Elbette verilen mücadeleleri, kahramanların isimlerini üç satıra sığdırıp anlatmak mümkün değildir. Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; yüzyılın askeri strateji dehası, Türk Milleti'ne Allah'ın bir lütfudur. Cumhuriyetin ilanı öncesi Anadolu'da gerçekleştirdiği kongrelerle hazırlık evresini tamamlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz” sözleri bir tesadüf değil, azmin ve kararlılığın sonucu elde edilen zaferin ve ortak bir inancın sonucudur. Ancak, Kurtuluş Savaşı döneminde cephe gerisinde de yaşandığı üzere, gözünü Anadolu'dan, Çanakkale'den ve İstanbul'dan ayıramayan yerli işbirlikçilerle birlikte hareket eden emperyalistler ‘rövanş' almak için müstait defalar değişik senaryolarla işgal planlarını harekete geçirmeye çalıştılar. Bunun en son örneğini de FETÖ Terör Örgütünün kalkışmasına tanıklık ettiğimiz 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadık. 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, Türk Milletinin Kurtuluş Savaşındaki ruhun yansımasıdır. O karanlık gecede; kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin esaslarına ve kazanımlarına sahip çıktı. Tabi burada hedef alınmak istenen Türkiye Cumhuriyete Cumhurbaşkanı ve Türkiye'dir. Son 16 yıldır AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın “Millete efendilik yoktur, hizmet vardır” düsturuyla hiçbir ayrım gözetmeden ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalışıyor olması, Türkiye'nin Milli Savunmada kendi silahını, gemisini, uçağını üreten ülke konumuna gelmesi , Türk Milletinin refahını arttırmaya yönelik ekonomik, sosyal, kültürel alanda sürekli atılım hamleleri yaparak kişi başına düşen Milli Gelir'i arttırması, otoyollar, Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü gibi köprü geçişleri, otoyollar, hızlı tren hatlarının çoğaltılması, metrolar, hastaneler, sağlıkta devrim, her ile en az bir üniversite açılması, eğitim hamleleri, kadın ve genç istihdama yönelik teşvik kredileri, şehirlerin yenilenip depreme dayanıklı binalardan kurulması, müzeler, sanat galerileri, yeşil yaşam merkezleri ve bugün İstanbul'da açılışı yapılacak olan Dünyanın en büyük Hava Limanı, Dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı olmamız eli kanlı terör örgütleri kullanılarak ülkemiz itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta ve hedef aldıkları Yeni Türkiye'nin Mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almakla birlikte asıl hedefleri Türk Milleti'nin Milli ve Manevi yükselişini durdurmaktır. Ancak şu bilinmeli ki; DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi katil sürülerinin bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Çeşitli tezgahlarla üzerimize salınan piyonlarla çarpışa çarpışa, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Dost ve kardeşlerimizin desteği, gönlünü ve gözünü ülkemize kilitlemiş mazlumların duası, aziz milletimizin birlik ve beraberliği bize yeter. Bağımsızlık karakteri olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensupları olmakla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle bin yıldır aziz vatan topraklarının müdafaası için bir gonca gül gibi toprağa düşen kahraman şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyor, başta Cumhuriyetimizin hamisi, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle, tazimle yad ediyor, Kepez Beldesi halkım olmak üzere tüm Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, AK Parti olarak 2023 vizyonumuzda daha gelişmiş bir Türkiye'de buluşmak üzere sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum” dedi.