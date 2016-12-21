Ambulansa minibüs çarptı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ambulansa çarptı.

Edinilen bilgiye göre Bayramiç’e görev için gelen ve görevini tamamlayarak Gökçalı istasyonuna dönüş yapmakta olan Cenk Gökçe yönetimindeki 17 GC 941 plakalı ambulans Bayramiç Ezine karayolu Jandarma kavşağında aynı yöne gitmekte olan GB 899 plakalı Ziya Güneş (72) 17 yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Kaza sonucu iki araçta maddi hasar oluşuştu. Polisi kaza ile ilgili tahkikatı esnasında yolda uzun araç kuyruğu oluştu.