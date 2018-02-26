Tic.A.Ş. hakkında yapılan haberler ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu görüşünün iptali yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirten yönetim kurulu üyeleri, " Alamos Gold şirketinin iştiraki olan Doğu Biga Madencilik San.Tic.A.Ş’ne ilişkin doğru olmayan haberlerde bilgi kirliliği oluşturulup, kamuoyuna yanlış bilgiler verilerek şirket aleyhine olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Altın Madencileri Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada; " Ülkemizde çevre kanunu gereği çevresel etki değerlendirme olumlu görüşü alamayan hiçbir tesisin faaliyete geçmesine izin verilemez. Çanakkale’de faaliyetlerini sürdüren Doğu Biga Madencilik San. Tic. A.Ş,Derneğimizin üyesi bir şirkettir. Denetim ve onaylardan geçmiş olan “Kirazlı Altın Gümüş Madeni Projesi” nedeniyle herhangi bir kimyasalın Atikhisar Barajı’na veya bu barajı besleyen su kaynaklarına karışma ihtimali/riski bulunmamaktadır. Şirketin Atikhisar Barajı’ndan su kullanacağı da yine asılsız bir iddiadır. Çanakkale’de uzun yıllardır yatırım yapan ve altın üretiminde dünya çapındaki deneyimlerini bölgeye aktarmayı hedefleyen Alamos Gold şirketinin iştiraki olan Doğu Biga Madencilik San.Tic.A.Ş’ne ilişkin doğru olmayan haberlerde bilgi kirliliği yaratılıp kamuoyuna yanlış bilgiler verilerek şirket aleyhine olumsuz bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Kirazlı Altın Gümüş Madeni Projesi ve diğer projeleri hayata geçirildiğinde toplamda 1000 den fazla kişinin istihdam edildiği, bir milyar dolardan fazla yatırım ve işletme maliyeti ile Çanakkale’de örnek gösterilecek bir madencilik projesi haline gelecektir. Yargının kararında Çanakkale-Kirazlı’da gerçekleştirilecek altın -gümüş projesine ilişkin çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu görüşünün iptaline ilişkin bir ifade bulunmamaktadır. Üyemiz Doğu Biga Madencilik San.Tic.A.Ş’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edeceğine ve tüm mahkeme gereklerine uyacağına inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.