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15 Ağustos 2018 12:20

Anadolu Hamidiye Tabyalarının çalışmalarında sona gelindi

Çanakkale’nin Barbaros Mahallesi’nde yer alan Anadolu Hamidiye Tabyalarının çalışmalarında sona gelindi.

Anadolu Hamidiye Tabyalarının çalışmalarında sona gelindi

15 Ağustos 2018 12:20


Çanakkale’nin tek açık hava müzesi olacak olan Anadolu Hamidiye Tabyaları açılmak için gün sayıyor. Yapım çalışmaları tamamlanan tabyalarda devir işlemleri de tamamlandı. AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve AK Parti Barbaros Mahalle Başkanı Ufuk Göçoğlu tabyalarda incelemelerde bulundu.


İncelemenin ardından açıklama yapan AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, “Çanakkale’mizin en güzel noktalarından birisi olan Hamidiye Tabyaları halkımıza bir açık hava müzesi ve yeşil alanlarıyla hükümetimiz tarafından kazandırıldı. Tabyaların devir işlemleri tamamlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Gelibolu Savaşları Tarihi Alan Başkanlığımıza geçiş süreci sona erdi. Artık Kültür Bakanlığımızın tabyalar içerisinde halkın kullanımına açık olacak işyerlerinin ihale sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Akabinde de tabyaları halkımızın kullanımına açmış olacağız. Tabyaların halka kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




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