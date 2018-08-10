Anafartalar Zaferi’nin 103’üncü yılı

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Avustralya’nın Asker Ateşesi Albay Andrew Fidge, Yeni Zelanda’nın Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Ed Mc Isaac, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Conkbayırı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, 3 pare saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına günün anlam ve önemine binaen Albay Serhat Demirbaş bir konuşma yaptı.

"Anafartalar, Arıburnu, Seddülbahir ve en kritik hedef olan Conkbayırı’nın bugün dahi üzerinde taşıdığı muharebe izleri, topyekun olarak neferlerimize bağımsızlığımızı adadığı birer örnektir" diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Şüphesiz ki bıraktığı acı mirasa rağmen bu şanlı gururu millet olarak her yıl anma günlerinde yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Çok dar bir alanda yapılan bu eşsiz mücadele, gerek siper önlerinde, gerekse cephe gerisinde yaşanan kahramanlık hikayeleriyle doludur. Çanakkale’de insan aklının alamayacağı kadar çok kayıplar verdik. Asırlar ötesinde Yunus Emre’nin de dediği gibi; ’Ölmekten ne korkarsın. Korkma ebedi varsın’ düşüncesi, askerlerimize ışık olmuştur ve işte Çanakkale de, Mehmetçik de bu duygunun en canlı timsalidir" şeklinde konuştu.

Tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve 2’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı tarafından Anafartalar Zaferi Anı Defteri’nin imzalanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.