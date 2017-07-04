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04 Temmuz 2017 14:56

Asırlık top mermileri gün ışığına çıkarıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Seddülbahir Kalesinde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Cephesinde kullandığı top mermilerine rastlandığını duyurdu.

Asırlık top mermileri gün ışığına çıkarıldı

04 Temmuz 2017 14:56


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı toprakları yeniden ayağa kaldırıyor. Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda toprak altında kalan asırlık eserler yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Seddülbahir Kalesi Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Teşhir-Tanzim Projesi kapsamında 2015 yılından bu yana Çanakkale Arkeoloji Müzesi gözetiminde devam eden arkeolojik saha araştırmaları sırasında Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Cephesi’nde kullandığı top mermilerine rastlandı.


Alan Başkanlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “102 yıl önce 1915 yılının Kasım ayında Çanakkale Cephesini ziyaret eden İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener, Sir Henry McMahon ve Fransız General Jean Marie Brulard ile aynı karede yer alan ve kullanıma hazır olarak bırakılmış Krupp L/22 top mermilerinden bazıları Başkanlığımızın yürüttüğü arkeolojik kazılar sırasında gün ışığına çıkarıldı. 102 yıl geçmesine rağmen muharebe alanlarının hala canlılığını koruduğunu gösteren top mermileri 75 cm uzunluğa, 28 santim çapa ve 100 kilogramı aşan ağırlığa sahiptirler. Top mermileri uzmanlar tarafından yapılacak incelemelerin ardından koruma altına alınacaktır” ifadelerine yer verildi.




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