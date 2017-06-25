Ata sporu tedavi yöntemi oldu

Doktorlar ve öğretmenlerin tavsiye etmesiyle okçuluğa başlayan öğrenciler, ders ve sınavlarında daha başarılı oluyor.

Hem kapalı alanlar hem de açık alanlarda 7’den 70’e herkesin yapabileceği gözde bir spor branşı olan okçuluk son zamanlarda popülerliliğini arttırmaya başladı. Gelişen ve beğenilen spor branşları içerisinde bulunan okçuluk eğitiminin, bireylere farklı katkıları oluyor. Odaklanma, konsantrasyon, motivasyona katkı sağladığı için doktorlar ve öğretmenler, öğrencilere okçuluk sporunu tavsiye ediyor. Okçulukla dikkati ve odaklanmaları artan gençler ders ve sınavlarında daha başarılı oluyor.

3 ay önce okçuluğa başlayan 12 yaşındaki Efe Enes Erpulat, "Okçuluğa 3 ay önce başladım. Derslerimde bayağı faydası oldu. Aldığım oyuncakla evde şişeleri falan çoğu kez vuruyordum. O yüzden ben de okçuluğu bir deneyeyim dedim. Öyle başladım. Okçuluk daha çok benim dikkatimi yoğunlaştırıyor" dedi. Okçuluğa yaklaşık 6 ay önce başladığını söyleyen 14 yaşındaki Atacan Yılmaz, "Okçuluğa merakım yoktu ancak doktor önerdi. Doktor, benim bir spora yönelmemi dikkate iyi geleceğini ve derslerime odaklanacağımı söyledi" dedi.

"Derslerime katkı sağlıyor"

Okçuluk sporunu 5 senedir yaptığını söyleyen Muhammet Taha Arslan, "Okçuluğa ata sporu olduğu için ayrı bir sevgi duyuyorum. Derslerime ve arkadaş ortamıma büyük katkısı oluyor. Herkesin yapmasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu. Okçuluğa yeni başlayan Elifsu Girgin (11) ise, "Okçuluğa hocam Tandoğu Yazıcı sayesinde başladım. Okçuluğu hem ata sporumuz hem de dikkatimizi toplayan bir spor olduğu için. Derslerime katkı sağlıyor. Daha çok kuvvet isteyen bir şey ancak herkes yapabilir bu sporu" diye konuştu.

Okçuluğun derslerine katkısı olduğunu ifade eden Arda Deniz Yücel (12), " Okçuluğu bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Okçuluk kursuna hafta sonu gelecektim en başında annemin tavsiyesiyle. Sonra eğlenceli olduğu için hafta içi de gelmeye başladım. Derslerimde haftanın her başında TEOG oluyor, onlarda daha iyi olmaya başladım" dedi.

Çanakkale Merkez Okçuluk Spor kulübü Başkanı ve Baş Antrenörü Tandoğu Yazıcı, "Okçuluk sporu genelde odaklanmayla ilgili çok büyük bir işlev görüyor. Yani sporcu yayı çektiği zaman nefes kontrolünden tutunda beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlayarak daha düzel düşünerek zihinsel gelişimi sağlıyor. Nefes kontrolünden tutun odaklanma, konsantrasyon, motivasyona çok katkı sağladığı için doktorlarımız tabi bu konuda dikkat eksikliği olan çocukları bize yönlendiriyorlar. Aynı zamanda omuriliklerinde eğrilikleri oluyor bazı çocukların bunu da tedavisinde yine biz okçuluk sporuna sporcuları yönlendiriyorlar. Bizim 6 yaşından itibaren başlayın 70 yaşına 72 yaşına kadar sporcularımız var" diye konuştu.