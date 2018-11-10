Atatürk Hatıra Ormanı'nda fidan diktiler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Biga Genç Tema ortaklığında ve Biga Belediyesi ile Biga Orman İşletme Müdürlüğü destekleriyle geçtiğimiz yıl kurulan Atatürk Hatıra Ormanı'nda bu yıl bakım ve yeni dikimler yapıldı.

Etkinliğe Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, Bahçelili Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, Biga Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayfer Çalışkan, Biga Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Suat Sayı, Biga Genç Tema Başkanı Doğukan Çelik ve öğrenciler katıldılar.

Biga Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Suat Sayı burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada Gençlik Meclisi ve Biga Genç Tema ortaklığında ve Biga Belediye Başkanımız İsmail Işık, Biga Kent Konseyi Başkanımız Sedat Şahin ile Biga İlçe Orman Müdürlüğü destekleriyle geçtiğimiz yıl hazırladığımız Atatürk Hatıra Ormanı'ndayız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılındayız. Atamızı, Kurtuluş mücadelesini başarıya ulaştıran kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Biz Atatürk gençliği olarak Atamızın gösterdiği yolda durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ile Biga Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin de birer fidan dikerken, etkinlik sonunda büyük Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Öte yandan üniversiteli öğrenciler Bahçeli Köyü'nde bulunan Bahçeli Köyü'nde bulunan kahvehanenin ardından Bahçelili Mehmet Çavuş Savaş Müzesi ve Mesire Alanı'nı da ziyaret ettiler.