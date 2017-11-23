Atatürk’ün Anzaklar için söylediği sözlerin bulunduğu kitabe yenilendi

Atatürk, 1934 yılında, Anzak askerleri için, “Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatarımız olmuşlardır” demişti. Bu sözler, 25 Nisan 1985 yılında Türk Hükümeti tarafından İngilizce yazılı olarak kitabe koya şeklinde konuldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 5 ay önce başlatılan bakım ve restorasyon çalışmaları kapsamında kitabe yenilendi ve yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Anzak askerlerinin yani Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin çıkarma yaptığı sahilde, 1934 yılında Atatürk’ün Anzak askerleri için söylemiş olduğu sözleri ihtiva eden kitabenin önündeyiz. Zamanla kitabeler eskimişti, dökülmeye başlamıştı. Yer yer de insan hayatı içinde tehlike arz etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde hemen alanda bulunan bu 15 kitabeyi bakıma tabi tutmaya karar verdik. Çünkü hemen hemen bütün kitabeler bakıma muhtaç bir hale gelmişti. Tamirat esnasında bizi çok üzen, gerek ülke içindeki basında, gerek ülke dışındaki basında, tamamen yanlış, maksatlı bir şekilde, sanki kitabeler yok ediliyormuş, harap ediliyormuş gibi haberler çıktı. Aslında tam tersi, biz, tarihi alanda, tarihten bize emanet olarak kalan ne varsa hepsini ama hepsini aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Kitabenin restorasyonu bitti” diye konuştu.