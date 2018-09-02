Atatürk’ün Gelibolu’ya gelişinin 90. yıldönümü kutlandı

yıldönümü törenle kutlandı.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’ya gelişinin 90. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören saat 11.00’de Gelibolu 2. Kolordu Karargahı önünde başladı. Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Garnizon Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, askeri erkan, daire müdürleri, ilçedeki siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Atatürk’ün ilçeye gelişinin anons edilmesi ile başlayan törende, Kaymakam Kılınçkaya, Garnizon Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Belediye Başkanı Özacar tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün önemini belirten konuşma Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından yapıldı.

Sözlerine “Atatürk, 103 yıl önce, düşmana direnmek için Gelibolu Yarımadasındaydı. Atatürk, 90 yıl önce harfleri öğretmek için yine Gelibolu’daydı” diye başlayan Başkan Özacar, “Atatürk, bugün de yine Gelibolu’da, Geliboluluların kalbindedir. Bu yarımadada izleri olanın, ruhumuzda da izleri vardır. Bu iz hiçbir zaman silinmemiştir ve silinmeyecektir. Ruhu şad olsun” dedi.

“Gelibolu olarak çok şanslıyız, onurluyuz, gururluyuz” diyen Başkan Özacar, “Düşünün ki dünyanın en çetin savaşlarından biri 1. Dünya Savaşıdır. 1.Dünya Savaşının en efsanevi cephesi Gelibolu Yarımadasıdır. Bu savaş Gelibolu’dan bir lider çıkarmıştır. O lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ülkelerin politikalarını, sınırlarını, siyasi yapılarını değiştiren buradaki mücadele dünyanın en büyük liderlerinden birini Atatürk’ü armağan etmiştir. Bu hepimiz için eşsiz bir onurdur” şeklinde konuştu.

Başkan Özacar’ın konuşmasının ardından Gelibolu Fen Lisesi öğrencileri Zeynep Kabaoğlu ile Mehmet Bilgehan Hop tarafından “Atatürkü duymak” ve “Mustafa Kemal seslense” adlı şiirler okunarak, program tamamlandı.