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30 Nisan 2018 13:44

Atatürk’ün kahve içtiği yerde anlamlı program

Çanakkale Güç Birliği Platformu, Atatürk’ün kahve içtiği yerde Atatürk panosunu yeniledi.

Atatürk’ün kahve içtiği yerde anlamlı program

30 Nisan 2018 13:44

Dünya Rekortmenine ödül sunulan buluşmada, elde edilen gelirle de İlkokul’a akıl oyunları sınıfı yapılması kararı alındı.


Çanakkale Güç Birliği Platformu yüzlerce kişiyle Çanakkale-Çan Yolu Üzerinde Atatürk’ün 1934 yılında ziyaret ettiği Balaban’da biraraya geldi. İkramlarla başlayan programda katılımcılara üzerinde Atatürk resmi bulunan mendiller armağan edildi. Program Platformun komisyon başkanlarının yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vermesi ve Platform Başkanı Gökhan Bayram’ın konuşmasıyla sürdü. Bayram konuşmasında ’Biz Atatürk’e ve atalarımıza layık olmaya çalışıyoruz’ mesajı verdi.


Atatürk panosunu yenilediler


Buluşma da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay tarafından bölgenin tarihi hakkında bilgiler verilerek, ’Atatürk ve Çanakkale’ kitabının imzası yapıldı. Buluşma’da yıllardır asılı duran tabela da değiştirilerek, yerine alkışlar eşliğinde yenisi takıldı.


Dünya rekortmeni ödüllendirildi


Su altı dalışında Guinness Dünya Rekortmeni Birgül Erken’e, Ödül Komisyonu başkanı Buğçe Çetin tarafından ’Kent Ödülü’ sunuldu. Rekortmen Erken, büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yeni rekorlar kırmaya hazır olduğunu söyledi. Programda başarılı ve duyarlı çalışmaları nedeniyle Cemile Kırgız, Aygül Erşan ve Gönül Kırıcı’ya performans ödülleri sunuldu. Katkı sunanlara teşekkür belgeleri ve yeni katılan üyelere rozet takdim edildi.


Köy okuluna akıl oyunları sınıfı yapılacak


Platform üyelerinin imece usulü yaptığı organizasyonda elde edilen geliri ise anlamlı bir çalışmada kullanılacak. Çanakkale Güç Birliği Platformu Etkinlik Komisyonu Başkanı Aylin Doğan, “Burada elde edilen gelirle bir köy okulumun sınıfını, akıl oyunları sınıfı haline getireceğiz. Zeka geliştirici oyunları armağan etmekle birlikte sınıfın tefrişini yapacağız” dedi.




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