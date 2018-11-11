Atatürk'ün kalpaklı şablonu 615 isimden oluştu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde yer alan ‘izindeyiz' yazılı kompozisyon dikkat çekti.

Biga İçdaş Fen Lisesi ve Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı kompozisyon öğrencilerin ilgi odağı oldu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Bekcan Öztürk yaptığı açıklamada, "Kompozisyonda 615 isime yer verdik. Atatürk'ün kalpaklı şablonu üzerine isimlerden oluşturduk ve çok etkili oldu. 9-A sınıfından 12-B sınıfına kadar tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin ismini temizlik görevlimizden yemekhane görevlisine kadar tamamının isimleri burada mevcut. Her birinin katkıları ile oluşturduk. Öğrencilerimiz gelip kendi isimlerini arıyor. Adımız burada kalacak diyerek kendilerinden bir parça buluyorlar. Aynı zamanda bir farkındalık oluşturduk. Bir hafta süre ile kalacak olan kompozisyon daha sonra okulumuzun salonunda yer alacak" diye konuştu.