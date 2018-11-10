Avcılar kurs bitirme sertifikalarını aldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan avcılık kursunu başarıyla tamamlayan 25 kursiyerin belgelerini alması için program düzenlendi.

Lapseki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan avcılık kursunu başarıyla tamamlayan 25 kursiyerin belgelerini alması için program düzenlendi. İlçede yer alan bir kıraathanede organize edilen sertifika teslim törenine Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik ve Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübüne mensup vatandaşlar katıldı.

11 Ekim 2018 tarihinde başlayan kurs haftalık periyotlarda 40 saat sürdü. Avcılık belgesini almaya hak kazanan kursiyerler ilk olarak yivsiz tüfek sahibi ve belgesini temin edecek. Kursiyerler daha sonra Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Yaban Hayatı Daire Başkanlığınca avlanma ruhsatı alarak belirlenen yasal süre ve kotalar dahilinde av yapabilecek. Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Saffet Sargut , "Avcılık belgesi alan 25 arkadaşımız daha aramıza katıldı. Bu eğitimlerden geçen avcılar bilinçli olarak av yapabiliyor. Bu da yaban hayatı koruma adına büyük bir kazanım olarak bizlere geri dönüyor. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Katılımcılara avcılar tarafından hazırlanan pilav ikramı yapıldı. Dernek yönetimi tarafından Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.