ÇOMÜ Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen 6’ncı Hukuk Çalıştayı’na, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayda, ulusal ve uluslararası hukuk açısından, 1915 Olayları ve Hukuk, Güncel Durum ve Geleceğe Bakış başlığı altında Ermeni talepleri çok yönlü değerlendirildi.

Böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, "Bu Hukuk Çalıştayının Ermeni olaylarının anlaşılmasına, bu anlamda daha ne tür çalışmalar yapılması gerektiğine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Çalıştaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AVİM’in Ankara’da kurulu bir düşünce kuruluşu olduğunu, kuruluşun önemli uğraş alanlarından birisinin Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve özellikle Ermeni uzlaşmazlığı olduğunu, bunun başında da 1915 olaylarının geldiğini ifade eden AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç, "Bugüne kadar Ermeni sorunu denince sadece Ermeni radikallerinin, aşırılarının soykırım iddiaları gündeme geliyordu. Zaman içinde görüyoruz ki özellikle Ermeni dini çevrelerinin ve radikal diasporanın öncülüğü ile bir de Türkiye’den talepler gündeme geliyor. Bu taleplerin başında da tazminat konusu var. Dolayısıyla biz Avrasya İncelemeleri Merkezi olarak 1915 olayları ve sonrasında ortaya çıkarabilecek hukuki sorunları ele almak üzere bir hukuk çalıştayları dizisi başlattık. Bu çalıştayların başlangıcını 8-9 Ekim 2015 tarihinde Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in daveti ile ÇOMÜ’nün ev sahipliğinde yapmıştık. Biz bundan çok memnun olduk, çünkü bu sorunun hukuki yönüyle çok yönlü değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin üniversitelerimizde bir bilinç yaratması, bir ilgi uyandırması, akademisyenlerimizin genç öğrencilerine aktarması ve bu yönde çalışmalar yapılması konusunda yönlendirmesi çok önemlidir" diye konuştu.

Her bir toplantının bir öncekinden daha somut sonuçlar verdiğini, çok daha verimli havada devam ettiğini, bu çalıştayda son beş çalıştayın genel değerlendirmesinin yapıldığını belirten Kılıç, çalıştaylarda ele alınan konularla ilgili, “Bu çalıştaylarla Ermeni iddialarının üç ayağı olduğunu gördük. Birincisi siyasi ayağı, ikincisi tarihi ayağı, üçüncüsü ise hukuki ayağı. Erken yol almalarından dolayı epey zemin kazandıkları bir alan olan siyasi ayağında gördüğümüz şey; Ermeni aşırılarının iddialarının, bu işe yatkın olan özellikle Hristiyan batı dünyasında olumlu yaklaşım oluşturmuş olmaları. Bunu değiştirmek çok kolay değil. Bu siyasi söylem batı dünyasında Türkiye’nin çoğu kez karşısına çıkıyor. Ama bunun yanında olayın iki ayrı ayağı var ki son derece önemli. Tarihi ve hukuki ayak. Tarih anlamında çalışmalara çok geç başlamamıza rağmen bu konuyu dengeleyebildiğimizi gördük. Çünkü sonuç olarak tarih anılardan oluşmuyor. Arşivlerle, belgelerle ki bu belgeler ortaya çıkabilen belgeler, Türkiye’nin görüşlerini tarihi bir gerçek olarak ortaya koyabilecek nitelikte. Buna karşılık biz arşivlerimizi açıp hodri meydan diyoruz. Ermeni arşivleri halen kapalı. Kapalı olmasının nedeni de tezlerinin çürüyeceğini bildiklerinden. Tarih konusunda da Türkiye olarak durumu dengeleyebildiğimizi söylemek mümkün. Ermeni tarafının en zayıf olduğu nokta hukuk ayağı. Dünyanın en prestijli mahkemelerinde Ermeni iddialarına karşılık alınan kararlar göstermiştir ki en objektif, en tutarlı, en kabul gören alanı hukukdur. Bunun için Ermeni iddiaları artık yön değiştirmeye başlamıştır. Soykırım konusunda bir yere kadar gelip daha ileriye gidemeyeceklerini gördükleri için konuyu şimdi de tazminat davalarına saptırmaya başlamışlardır. Buna karşılık bir hukuki tutum belirleyebilmek, Türk kamuoyunu, Türk akademisyenlerini bu konuda hazırlıklı olmaya davet edebilmek için bu çalıştayların önemi büyüktür" dedi.

Katılımcılara teşekkür belgesi ve hediye takdimiyle çalıştay son buldu.