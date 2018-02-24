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24 Şubat 2018 18:15

Avustralya’daki Türkler, şehitlikleri ziyaret etti

Çanakkale’ye, Avustralya’dan gelen yaklaşık 30 kişilik grup, şehitlikleri ziyaret edip, dua ettiler.

Avustralya’daki Türkler, şehitlikleri ziyaret etti

24 Şubat 2018 18:15


Gençler ,tarihi ve kültürel liderlik mirasını yerinde keşfediyor projesi kapsamında Avustralya’dan gelen yaklaşık 30 kişilik grup, tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan şehitlikleri ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Ensar Vakfı birlikteliğiyle şehitlikleri ziyaret eden topluluk, Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesindeki Türk Bahçesindeki kabristanların başında dua etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Auburn Gelibolu Cami Başkanı Dr. Abdurrahman Asaroğlu, "Medeniyetler köprüsü bünyesinde şehitliklere geldik. İstanbul,Edirne,Çanakkale ve Bursa ziyaretlerimiz oldu.Bu ziyaretten gençlerimiz memnun olarak ayrılacaklar.Türkiye’mizdeki gençler ve Avustralya’da yaşayan Türkler olarak, Ensar Vakfına bu ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.




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