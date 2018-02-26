Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Brown’dan Vali Tavlı’ya ziyaret

Çanakkale Avustralya Konsolosu Dylan Walsh’ın da bulunduğu ziyarette Vali Orhan Tavlı, Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown’la bir süre görüştü. Çanakkale Savaşları’nın 103. Yıldönümü Anma Törenlerinin ele alındığı ziyarette, 2018 Troya Yılı ile ilgili de görüşmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, ziyaret anısına Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown’a, Difenbahya yaprağı üzerinde Şehitler Abidesi figürünün bulunduğu tablo hediye etti.