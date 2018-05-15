Aya Konstantin Manastırı’nın açılışı dolayısıyla ayin yapıldı

Bir süre önce yeniden inşa edilen Roksado Vadisi mevkisinde bulunan Aya Konstantin Manastırı’nın açılışı dolayısıyla Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönetiminde ayin düzenlendi. Törene, Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan’ın Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis ve eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, Selanik İmrozluları Derneği Başkanı Pavlos Stavrotidis, Atina İmrozlular Derneği Başkanı Stelios Pulados, Avusturya Metropoliti Arsenios, Gökçeada Metropoliti Krilyos Dragonis, Yunanistanlı iş adamı Teodoros Angelopulos ile 1. ve 2. dönem Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas ve Yunan konuklar katıldı.

Tören Rumca dualarla başladı. Daha sonra manastırın kapısının açılmasıyla birlikte içeride devam etti.