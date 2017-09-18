Aylan’lar bir daha ölmesin diye Yunanistan’dan Türkiye’ye yüzdü

Master Yüzücü Süreyya Yörük “Küçük Aylan’lar Ölmesin” diye 4 saat 12 dakika boyunca 10 kilometrelik parkurda Yunanistan’dan Türkiye’ye yüzdü

Master Yüzücü Süreyya Yörük mülteci göçü nedeniyle kaybedilen hayatlara, küçük Aylan’lara dikkat çekmek için Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’ndan Çanakkale’in Ayvacık ilçesi Sokakağzı mevkiine kadar yüzdü. Daha önce Boğaziçi, Çanakkale Boğazı ve Meis-Kaş yüzme maratonlarını tamamlayan, 2013 yılında ise 11 arkadaşı ile Manş Denizi’ni geçerek bir başarı daha elde eden Süreyya Yörük, bu kez mülteci göçü nedeniyle yok olan hayatlar adına bir farkındalık projesine imza attı.

Mülteci göçü dramına ve kaybedilen hayatlara, küçük Aylan’lara dikkat çekmek için Midilli’den Sokakağzı’na yüzen Master Yüzücü Süreyya Yörük, Eftalou sahilinden saat 09.00’da başlayıp, yaklaşık 10 kilomere yüzerek 4 saat 12 dakikanın sonunda Ayvacık’taki Sokakağzı plajına ulaştı.

40 yaşında yüzmeye başlayan ve 48 yaşında olan Süreyya Yörük, “Hep böyle Midilliyi’ye bakardım. Buraya yüzülür mü diye. Sonra yıllar geçince mümkün olduğunun farkına vardım. Fakat içimden hiç gelmedi çünkü her sene ölüm haberleri, mülteci sorunları insanlar bu yollarda ölürken ben sportif amaçlı yüzmemeliyim dedim. Bir yıl. İki yıl. Sonra dedim ki “Niye bunu ben Aylan’lar ölmesin diye” slogan haline getirmiyoruz. Bir yıldır planlıyoruz. Dün sabah Ayvalık’tan yola çıktık. Midilli Adası’nda kıyı boyunca Petra’ya geldik. Midilli sahillerinde karaya oturmuş tekneler var. Parçalanmış fiber tekneler var. Hep bu mültecilerin karşıya geçmeye çalışırken parçalanan tekneler. Rakamlar çok büyük. Binlerce kişi bu sahillerde ölüyor. Ki bunların bir kısmı bulunanlar. Bulunamayan naaşlar da var. Ben o yüzden Türkiye’den Yunanistan’a yüzmek daha kolay. Akıntılar o yönde. Fakat ben ben terse yüzmek istedim. Göçün tersine dikkat çekmek istedim. Ortadoğu’da petrol uğruna su uğruna insanlar savaştırılıyor. Petrollerini alıp ellerine silah veriyorlar. Kim kimi öldürüyor belli değil. Herkes kin ile besleniyor. Bunun bir son bulması lazım" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasında yaklaşık 10 kilometrelik parkurda yüzen Süreyya Yörük, “Saat 9.00’da çıktım Eftalyu sahilinden. Saatime bastım yüzmeye başladım. Bir haftadır hava durumu sakin gözüküyordu ama maalesef dalga vardı. Baya bir su yuttum. Sonra deniz sakinledi. Ortalarda sakindi. Rahat yüzmeye başladım. Türkiye’ye yaklaştıkça su soğumaya başladı. O zaman tamam artık bitecek bu parkur dedim. 4 saat 12 dakika. Son saatte de dalga çıktı ama çok önemli değildi“ dedi.