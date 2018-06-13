Aynı gün içerisinde 4 böbrek nakli yapıldı

6-7 Haziran tarihlerinde Çanakkale Devlet hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen iki hasta ile Edremit Devlet hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınlarının organlarını bağışlaması sonucu alınan böbrekler Çanakkale’de ikamet eden ve diyaliz makinesine bağlı şekilde yaşamını sürdüren böbrek yetmezlikli 4 hastaya başarıyla nakledildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Organ Nakil Merkezi Müdürü ve Sorumlu hekimi Doç. Dr. Cabir Alan, ‘’ 6 Haziran gecesi Edremit Devlet Hastanesinde beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınlarının organlarını bağışlaması üzerine, sağlık bakanlığında tarafımıza ulaşılarak doku ve kan uyumu olan 5 hastanın ismi ve telefon numaraları bildirilerek hastalara ulaşmamız ve nakil merkezimize davet edilmesi istendi. Biz bu hazırlıkları yaparken Çanakkale Devlet Hastanesinde de kalp yetmezliğine bağlı beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınlarının organlarını bağışladığı ve her iki böbreğin kan-doku uyumunun merkezimize kayıtlı hastalarla uyumlu olduğu bildirildi. Ekibimiz dinlenmeye vakit bulamadan bu durum içinde gerekli organizasyonu başarı ile yerine getirerek her iki böbreğin merkezimize ulaştırılması sağlandı. İlk hastamıza böbrek naklini gerçekleştirdiğimiz saatlerde Çanakkale Devlet Hastanesinde ikinci bir beyin ölümü vakası gerçekleştiği ve sol böbreğin merkezimize kayıtlı hastalarla uyumlu olduğu bildirildi. Ekip olarak iş bölümü yaparak hızlı bir şekilde organize olarak sol böbreğin sağlıklı bir şekilde merkezimize transferini sağladık. Bu saatten sonra bizim için uzun ve yorucu bir süreç başladı. İki ayrı ekip halinde, kimi zaman ekip içinde yer değiştirmek suretiyle böbreklerin tamamını 24 saatlik bir zaman dilimi içinde dinlenmeye dahi vakit bulamadan bekleyen tüm hastalarımıza başarılı bir şekilde naklettik. Tüm hastalarımız sağlıklarına kavuşarak taburcu olmayı beklemektedir, artık bundan sonra ki yaşamlarını diyaliz makinesine bağlı olmadan sürdürecekler. Hastalarımızın makinelere bağlı kalmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak bizim için en büyük onur ve mutluluk kaynağıdır ‘’ dedi.