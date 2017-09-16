Ayvacık Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı

Ayvacık Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleşen yangın tatbikatında hastane personelinin olası yangın durumlarına hazırlıklı olması adına tatbikat gerçekleştirildi.

Ayvacık Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, tatbikat öncesinde personele yangının çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler, alevlere müdahale yöntemleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından açık alanda ateş yakılarak hastane personelleri tarafından yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale edildi.