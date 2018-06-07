Ayvacık eşsiz doğa ve tarihiyle konuklarını bekliyor

Kurulduğu günden bu yana farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, birçok kültürün birlikte yaşadığı zengin bir coğrafyada yer alan Ayvacık, dört mevsimin bir arada yaşandığı iklimiyle, zengin doğal güzellikleri ve binlerce yıldır farklı medeniyetlerin yaşadığı tarihi ve kültürel değerleriyle özel bir coğrafya sunuyor. Bu kültürel çeşitlilik farklı bölgelerinde farklı gelenekler ve yemek kültürlerinin oluşmasına katkı sağlıyor. Çanakkale’nin şirin ilçesi Ayvacık farklı renk ve tatlar arayan değişen turist profilinin talep ettiği özellikleri barındırıyor.

Ayvacık 83 kilometrelik sahil şeridiyle, Çanakkale’nin en uzun sahil bandına sahip durumunda bulunuyor. Sahil bandında büyük ve küçük birçok aile işletmesi yer alıyor. İlçe tarihi ve doğal güzelliğini bozmadan bu günü kadar gelen Ayvacık’ta bulunan Assos mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler içerisinde bulunuyor. Aristoteles’in bir felsefe okulu kurduğu kentte, Athena Tapınağı, Agora, Gymnasium, Tiyatro, Bouleuterion, Nekropol, 14. Yüzyıldan kalan tek Kubbeli Cami, Behramkale köyü sınırlarında kalan ve Osmanlı dönemine ait olan köprü ilgi çekecek yerler arasında bulunuyor.

Köy, çevrenin doğal güzellikleri ve uzun sahili ile temiz denizi ziyaretçileri keyifli hale getirmesiyle birlikte burada yapılacak etkinliklerin sayısını arttırması bekleniyor.

Ayvacık koylarında bulunan otellerde yapılacak konaklamalar sırasında tarihi eserleri ve doğal güzellikleri bir arada buluna bilinecek.

‘Turizm bizim gelirimiz olmalı’

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Ayvacık’ın tatil denilince ilk akla gelen bakır kalmış yerlerden birisi olduğuna vurgu yaparak, “Turizm bizim gelirimiz olmalı’’ dedi ve ekledi. Şahin açıklamasının devamında, “Her ne olursa olsun, tarihimizi ve doğamızı koruyacağız. İlçemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri bilmeyen yok. Bu değerlerimiz kadar korumamız gereken diğer unsur ‘’Doğamız’’. Atalarımız bu yerleşim bölgesine milattan önce yerleşmiş. Yerleşirken de bu bölgenin doğal yapısının bozulmamasına dikkat etmişler. Bizde onların izinden devam edeceğiz. Ayvacık, tatil denilince ilk akla gelecek. Çünkü doğasını ve kültürünü korumasını bilen yöre halkıyla, yapılan yatırım anlayışıyla, Ayvacık’ın, geçmişten geleceğine devir aldığı ve sıkı sıkı koruduğu en büyük miras. Biz seçilenler de bunun için uğraş veriyoruz. Ayvacık belediyesi olarak tüm yatırım planlarımızı turizm odaklı yapıyoruz. Bakın belediye olarak başlattığımız ve 2 senedir süren kültür gezilerimiz var. Belediye olarak yaptığımız bu gezi gezme gezisi değildir. İlçemizde yapılan bu gezilerin amacı kentte yaşayan vatandaşların sosyal hayatına katkı sağlama, değişik yörelerin yaşam tarzlarını yerinde görme ve buradaki etkinlikleri yerinde incelemesidir. Hemşerilerimizi, tarihi anlamada dünyanın en önemli tarihi yerlerinden birisi olan ve ilçe sınırlarımız içinde bulunan Assos’a benzeyen, Efes ve Şirince Köyü ve Foça ziyaretleri yapıyoruz. Geziye katılan vatandaşlarımız, gezdikleri tarihi alanlarda burada yaşayan insanların yaşadıkları yerin tarihi dokusunu bozmadan nasıl işletmeler açtığını, bu yörede yaşayan insanların turizmden nasıl büyük gelirler elde ettiklerini, sosyal hayatlarına nasıl önemli katkılar sağladığını yerinde inceleme fırsatı verdik. Vatandaşlarımız inanıyorum ki bu geziden edindikleri bilgi ve tecrübelerle, kendi ilçemizde bu anlamda ekonomimize güç katacak girişimlerde bulunacaklardır’’ dedi.

‘Çanakkale Turizmine katkısı büyük olacak’

Turizmin bölge açısından önemini bilen ve ilçeyi yapılacak olan yatırımları buna göre dizayn eden Başkan Şahin, “Bu liman Çanakkale turizmine çok büyük katkısı olacak’’ dedi.

Başkan Şahin, ‘’Çanakkale turizmi derken amacımız burada kültür turizmi yaratmak. Ayvacık’taki Assos, Apollon Smintheion ve Ören yerleri bir zincir. Kültür turizminin bu halkalarında düşüş olmadı. Biletler, gişe rakamları bunu ifade ediyor. Hatta %5 artış oldu. Ayvacık bölgesine yapılacak olan limana kamyon ve tır girmeyecek. Sadece küçük araçlar geçecek. Belirli ölçekteki turist gemileri buraya yanaşacak. Buradan gelen turistler, 5 dakikada Assos’a oradan Apollon Smintheion ve Ören yerlerine daha çabuk ulaşabilecekler. Buda şu demektir. Turizm günümüzde döviz girdisini arttırıcı ve iş imkânını sağlayıcı özellikleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Türk ekonomisinin de vazgeçilmez temel taşlarından birisi olan turizm, bugünkü dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan hükümetlerin önemle üzerinde durduğu bir konudur. Bakın bugün bitmiş bir uluslararası limanıyla Ayvacık kabuğunu kırarak, organik etiyle, sütüyle, zeytin ve zeytinyağıyla, halısıyla, tarihiyle, doğasıyla emin adımlarla büyüyen, gelişen bir ilçe konumuna gelmiştir. Bakın ülkemizde artık doğal güzelliğini korumuş bakir bir tatil yöresi az kalmıştır. Bölgemiz turizmde hak ettiği değeri almaya başlamış, insanlarımızın rahatça denize girebileceği mavi bayraklı yer Ayvacık sahilleridir. Gerçek bir tatil için herkesi Ayvacık’a bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.