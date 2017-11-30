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30 Kasım 2017 12:28

Ayvacık Gemisi baştan aşağı yenilendi

Kış dönemine girilmesiyle dönemsel olarak gemi ve iskelelerinde yenileme çalışmalarına başlayan GESTAŞ, yolcularının talepleri doğrultusunda Ayvacık gemisinde ciddi yenilikler gerçekleştirdi.

Ayvacık Gemisi baştan aşağı yenilendi

30 Kasım 2017 12:28


Çanakkale Boğazı’nda Çanakkale-Eceabat hattında hizmet veren Ayvacık gemisi, yaz dönemi öncesi girdiği periyodik bakımının dışında yolcular için daha kullanışlı hale geldi. Teknik anlamda yenilenen, bakımdan geçen Ayvacık gemisinde yolculara ulaşımı daha konforlu hale getirecek en köklü değişiklik dış alan oturma grupları oldu. Geminin dış alanındaki tahta koltukların yerine, sefine tipi yeni araçlı feribotlarda kullanılan daha kullanışlı koltuklar monte edildi.


Yolcuların tahta koltuk yerine daha kullanışlı koltuklarda seyahat etme talebini dikkate alan şirket yetkilileri, araç güvertedeki yayalara ayrılan kısımlardaki 4 ayrı bölüme de koltuk yerleştirildi. Bu sayede üst kata çıkmakta zorlanan yolculara, araç güvertede yayalara ayrılan kısımlarda oturarak yolculuk etme imkanı sağlandı.


Açık yolcu alanının üstü kapandı


Özellikle kış aylarında yaya yolcunun fazla olduğu bazı sefer saatlerinde kapalı alan yolcu salonunun yetersiz kalması durumu üzerine dış alanda da yeniliğe gidildi. Böylece dış alanda bulunan koltukların üzerleri branda ile kaplanarak yolcuların yağmurdan ve rüzgardan korunmaları sağlanacak. Böylelikle kış aylarında daha çok yaya korunaklı bir şekilde kapalı alanda seyahat edebilecek.


Koltuk kılıfları yenilendi


Kapalı alanlardaki koltuk kılıfları yenileriyle değiştirilirken zemin cilası, iç ve dış cephe temizliği, gemi yaya ve araç güverte zemin boyaması gibi işlemler gerçekleştirildi. Gemi içerisindeki yazılı ve görsel yönlendirmelerin de yenilendiği Ayvacık gemisi, yolcular için baştan sona daha konforlu hale getirildi. Ayvacık gemisinde sonradan hizmete giren mescitler de daha kullanışlı hale getirilerek daha ferah bir ibadet ortamı oluşturuldu.




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