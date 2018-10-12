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Ayvacık Gençlik ve Spor Müdürü Harun Engin oldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Ayvacık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne Ayvacık Belediye Başkan Yardımcısı Harun Engin atandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Ayvacık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne Ayvacık Belediye Başkan Yardımcısı Harun Engin atandı.


Ayvacık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne Ayvacık Belediye Başkan Yardımcısı Harun Engin atandı.


Ayvacık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne atanan Harun Engin, “Bizler Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, sanat ve spor alanında dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışacağız. Her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için sarf edeceğiz” dedi.

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