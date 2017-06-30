Ayvacık sahillerindeki gaz çıkışı

Kaydedilen görüntünün sosyal medyada geniş yankı bulduğunu anımsatan deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, “Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kocaköy açıklarında bölge halkı tarafından çekilen bir video vardı. Bu video gerek yazılı ve görsel medyada gerekse sosyal medyada geniş bir yankı buldu. 6 şubat 2017 tarihinden bu yana Ayvacık bölgesi büyük depremlerin yanı sıra 3 bin 500’ü geçkin artçı deprem yaşadı ve hala yaşamaya devam ediyor. Zira bu durum olduğunda da insanların aklına ister istemez büyük deprem olacak mı? Olmayacak mı? Daha ilerisi için birçok soru geliyor. Bu durumda şöyle bahsetmek gerekir. Böyle durumlarda deniz tabanında çıkan gazlar oluşumlar deprem öncesi önemli parametredir. Ama bu parametreler tek başına net bir cevap bize vermez. Zira 99 depreminden sonra İstanbul için yapılan araştırmalarda da Marmara Denizi tabanında bu gibi hava kabarcıkları görülmüştür ve hala daha çıkmaktadır. Ve bölge halkından aldığımız bilgilerde de Çanakkale Ayvacık depremlerinden sonra bu kadar net olmasa da bölgede deniz açıklarında böyle hava kabarcıkları olduğu söylenmişti. 12 Haziran’da Midilli Adası açıklarında gene bir 6.3’lük büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Zira iki sonra İzmir açıklarında Sıracık mevkiinde dalgıçlarında çektiği deniz tabanında gaz çıkışlarını ya da deniz tabanından çıkan hava kabarcıklarını hep beraber izlemiştik. Dediğim gibi böyle hava kabarcığı olduğu deniz tabanında patlamalar olduğu gibi söylentiler var. Büyük deprem olacak gibi söylentiler var. Bunlar şuan için spekülatif bilgi konumunda olur ve insanları ister istemez kaotik bir ortama iter. Hava kabarcıklarının yaşandığı alan, tabi ki önemli bir alan. Büyük bir deprem olur mu? Olmaz mı? Olayına girmek şuan için yersiz. Zira 5.2’lik 5.3’lük depremlerde bile hala daha evler yıkılıyorsa biraz daha elimizi taşın altına sokmamız gerektiğini bir kez daha görmemiz lazım diyorum. İster istemez burada yaşanacak büyük bir depremde ne olur sorusu akıllara gelebilir, ne olur ne biter beraberinde. Yunanistan sismolog ve jeologların yaptığı araştırmalara baktık. Tarihsel verilere ve araştırmalara baktık. Midilli etrafında Babakale havzası dediğimiz bölge yaklaşık bin seneden beri kırılmamış fay olan ve aktivite için girebilecek en önemli alan. Burada olacak bir depremde tarihsel veriler ışığında 6,2 ile 6,8 gibi büyüklüklerde depremleri beraberinde getirebilecek bir aktiviteye sahip. Bu yüzden aklına kimse bu depremler olacak mı gibi sorularla karıştırmasın” dedi.