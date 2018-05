Ayvacık’ın yarım asırlık geleneği, panayır

Ayvacık ilçesinde bir asırdır kurulan panayırda, deveden halıya, mobilyadan giysiye, süs eşyalarından mutfak eşyalarına, yöresel eşyalardan süt ürünlerine kadar birçok ürün satışa sunuluyor.

Ayvacık’ın Gemedere Mevkii’nde düzenlenen Ayvacık hayvan ve emtia panayırı bu yıl on binleri ağırladı. Ramazan ayı dolayısıyla sahura kadar alış-verişin sürdüğü panayıra ilçenin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun bir katılım yaşandı.

Yüzlerce esnafın yer aldığı panayırda gün boyu çocuklarının eğlenceli dakikalar geçirmeleri için lunapark ile çocuk oyun parkları da bulunuyor.

Panayırların neredeyse unutulmaya yüz tuttuğunu, bunların yerini festival ve fuarların aldığını dile getiren Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, “Biz bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. İlk 2 gün burada at, eşek, büyükbaş hayvan ve deve gibi hayvanlar alınıp satılıyor. Mayıs ayının 26. gününden sonra ise emtia panayırı devreye giriyor ve burada 3 gün gündüz gece gelen misafirler alış-verişlerini gerçekleştiriyor. Son 15 yıldır talebe göre biz bu panayır alanımızı büyütüyoruz. Önceden 50 bin metre kare bir alanın üzerine kuruluyordu, şimdi ise 150 bin metre kare bir alanın üzerine bu panayırı kuruyoruz. Türkiye’nin her yöresinden yüzlerce esnaf bu bölgeye geliyor. Bunun yanında bölgemizden de on binlerce vatandaş gelip burada alış-veriş yapıyor” dedi.

‘Panayırda 1 yıl vadeli ürün satışı yapılıyor’

Başkan Şahin burada vadeli ürün satışlarının da yaşandığını ifade ederek, “Burada bir yıl vadeli ürün satışları da oluyor. Esnaf malını ’panayır vadeli’ diye veriyor. Bir yıl sonra burada buluşuyorlar, herkes alacağını alıyor, vereceğini veriyor. Burada hala böyle bir gelenek sürdürülüyor. Ege’nin en hareketli ve kapasiteli panayırı bence burada kuruluyor” dedi.

‘Köylüler yaptıkları oya işlerini burada satıyor’

Şahin, “Ayvacık’ın 67 köyü var. Bu köylerde yaşayan köylü kadınlarımız yaptıkları oya işlerini, halı ve kilim işlerini buraya getirirler ve bu panayırda satış yaparlar. Özellikle evlenme çağına gelen genç kızlar ve erkekler çeyizlerini buradan alırlar. Oya işlerini buradan alırlar. Bu gelenek devam ediyor. Önceden burada ip cambazları vardı, tiyatrolar vardı, Hacivat-karagöz oyunları oynanırdı. Şimdileri ise müzisyenler ve oyun parkları kuruluyor. Bu panayırlar sabaha kadar devam eder. Biz bu kültürü bundan sonraki süreçlerde de sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.