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02 Temmuz 2017 12:40

Ayvacık’ta 41 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile kaçmak isteyen 26’sı çocuk toplam 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda kurtarıldı.

Ayvacık’ta 41 kaçak yakalandı

02 Temmuz 2017 12:40


Edinilen bilgilere göre, sabah 06.00 saatlerinde Küçükkuyu İğdeli Burun mevkiinden insan tacirlerinin temin ettiği lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için denize açılan 26’sı çocuk, Suriye ve İran uyruklu toplam 41 kaçak göçmen TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandılar. Küçükkuyu’daki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçak göçmenlere burada giyim malzemeleri, yiyecek paketleri, temizlik paketleri, su ve meyve suyu gibi gıda ürünleri dağıtıldı. Göçmenler daha sonra Ayvacık’taki Göçmen Geri Gönderme Merkezine gönderildiler.




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