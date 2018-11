Ayvacık'ta afet konutlarının 1. etabının teslimi yapıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin sonrasında yapılan afet konutlarının 1. Etap 205 konutun teslimi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Kurum, "6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen depremde yaklaşık 1071 konutumuz az veya orta hasarlı olarak zarar gördü. Hemen akabinde tüm dünyaya elini uzatan, mazlumun yanında olan AFAD, Kızılay, buraya geldi. Yapılması gereken her işi camisinden, sosyal alanına, çadır kent, konteyner kente kadar yaklaşık 4 bin vatandaşımıza hizmet verdi” dedi.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ayvacık Belediye Başkanı Ünal Şahin, protokol üyeleri ve köylüler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Ardından Ayvacık depremini anlatan fotoğrafların yer aldığı slayt gösterimi sunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 40 milyon bedelli 205 Afet konutunun açılışı için bir araya geldiklerini belirterek, Çanakkale Ayvacık'ın ve bu bölgelerin kahramanlıklarıyla, destanlarıyla isimlerini tarihe her zaman altın harflerle yazdırdığını söyledi. Bakan Kurum, “6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen depremde yaklaşık bin 71 konutumuz bu depremlerden az veya orta hasarlı olarak zarar gördü. Hemen akabinde tüm dünyaya elini uzatan, mazlumun yanında olan AFAD, Kızılay, bir an önce buraya geldiler. Yapılması gereken her işi camisinden, sosyal alanına, çadır kent, konteyner kente kadar yaklaşık 4 bin vatandaşımıza hizmet verdi. Çok kısa zamanda da bu çadır ve konteyner kentlerinde yapımını gerçekleştirdi. Giyim ve gıdayla alakalı yardımlar ilgili kurumlarca yapıldı. Tabii bundan sonra yapılması gereken neydi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konutların kalıcı konutlara dönüşmesi gerekiyordu. Bu talimatla birlikte AFAD ve TOKİ Başkanlığımız hızlı bir çalışmayla Eylül ayında buraya ilişkin projelerini geliştirdiler ve ihaleyi gerçekleştirdi. Ve bugün 205 konutun, yaklaşık 1 yıllık zamanda bu bölgenin mimarisine uyan az katlı, örnek bir diyeceğimiz deprem konutlarını Ayvacık halkımıza kazandırmış oluyoruz” dedi.

Cumhuriyetin 95. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyanın en büyük havalimanın açılışının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Kurum, "Dünya'nın en büyük havalimanı olacak. Şu anda 90 milyon kapasiteli, ileri süreçte 200 milyon kapasiteye çıkacak. Ve Türkiye'yi bölgesel anlamda merkez haline getirecek havalimanını açtık. Ve açtıktan sonraki bu projenin esnasında bu havalimanıyla ilgili bütün herkes, bütün Avrupa, bütün dünya bunu yapamazlar, bu projeyi bitiremezler gibi bir çok söylemlerde bulundular. Ama biz 29 Ekim'de 3. havalimanımızı açtık. Ve Avrupa'da gazete manşetlerinde, ‘Türkler bu havalimanını nasıl yaptı' dedi. Biz inandıkça, biz bir oldukça her şeyi yaparız” şeklinde konuştu.

Törende konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise bu topraklara hizmet etmekten, bu insanlarla beraber yol yürümekten çok büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyduklarını belirtti.

Bugün bir sözlerini daha yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Turan, "O acı depremden sonra devletimizin, başta Valimiz olmak üzere tüm kurumlarıyla, daha depremin sabahında burada olması çok kıymetliydi. Bugün villa kalitesinde köy evlerimizde, AFAD'ın öncülüğünde bu temellerin atılmasına ve şimdi de açılmasına şahitlik ediyoruz. Allah bir daha göstermesin. İlk etapta 205 evimizin teslimi yapıldığı gibi diğer etaplara TOKİ ile beraber başlıyoruz. Nerede ne söz vermişsek inşallah yerine getireceğiz" dedi.

Daha sonra Bakan Kurum ve protokol üyeleri hak sahiplerine anahtar tesliminde bulundu. Ardından Bakan Kurum ve beraberindekileri, 100 numaralı afet konutunda inceledi.