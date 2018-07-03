Ayvacık’ta ‘Sevimli Atölyeler’

Başkan Şahin, ilçe halkına yönelik yürüttüğü sosyal ve kültürel anlamdaki hizmetlere bir yenisi daha ekledi.

İlçede yaşayan çocukların sosyal hayatına katkı sağlamak ve el becerilerini geliştirmesi anlamında başlatılan kurslar, gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayacak. ‘Sevimli Atölyeler’ Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Unima üyesi gönüllü eğitmen ve sanatçıları tarafından ücretsiz hazırlanıyor.

2 Temmuz’da başlayıp, 9 Temmuz tarihine kadar sürecek olan etkinlik Ayvacık Belediyesi Kültür Merkezinde yapılmaya başlandı. İlçe merkezi ve köylerinde yaşayan çocuklara yedi gün boyunca her gün farklı atölye çalışmaları yapılacak. Atölye çalışmaları sırasıyla, 3 Temmuz Seramik Atölyesi, 4 Temmuz Maske Atölyesi, 5 Temmuz Resim Atölyesi, 6 Temmuz Magnet Atölyesi, 7 Temmuz Mandala Boyama Atölyesi, 8 Temmuz Ahşap Oyuncak Atölyesi, 9 Temmuz Kukla Gösterisi (İbiş ve Neşe Abla) yapılacak.

Yedi gün boyunca sürecek olan etkinliğe katılan çocuk yaş grubu 6-13 yaş grubuna hitap ediyor. Etkinlikte görev alan sanatçı ve eğitimciler hiç bir bedel almadan gerçekleştirdikleri çalışmalar ilk gününde aile bireylerinden tam not aldı. Atölye çalışmalarına 4 eğitimci ile yedi gün boyunca Ayvacık Belediyesi Kültür Merkezinde devam edecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, " Bugün burada yapmakta olduğumuz bu çalışma belediyemizin kültür ve sosyal alanda yaptığı çalışmalardan bir tanesidir. Belediye olarak bunun gibi birçok etkinlik yapıyoruz. Bu yapılan etkinlikte onlardan biri. Ben göreve geldiğim ilk günden bu yana kültürel, sanatsal ve sosyal çalışmalara belediye olarak ağırlık veriyoruz. Çünkü belediyecilik sadece yol ve bina yapmak değil. Bu yaptığımız çalışma da belediyelerin yapması gereken çalışmalardan birisidir. Türk Kültürünün içinde önemli bir yeri olan bu coğrafyada yetişen geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız daha iyi yetişmeleri, vatanına, milletine yararlı bireyler olmaları, ülkemizi daha da ilerilere taşımaları için, eğitimlerini en iyi şekilde almaları ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları için bu tür etkinliklerin yapılması gerekir. Çünkü ‘Ağaç Yaşken Eğilir’ dedi.