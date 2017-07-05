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05 Temmuz 2017 19:23

Ayvacık’ta trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Ayvacık yakınlarında bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Ayvacık’ta trafik kazası: 2 yaralı

05 Temmuz 2017 19:23


Alınan bilgilere göre Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Behramkale köy sapağında meydana gelen trafik kazasında Çanakkale istikametinden Balıkesir istikametine gitmekte olan 10 LC 670 plakalı kamyonet ile Çanakkale’nin Ayvacık istikametinden Çanakkale-İzmir Karayolu’na çıkış yapmak isteyen 34 LN 9867 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada Enes Ay ile İlker Gövem yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İlker Gövem Ayvacık Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.




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