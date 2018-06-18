Ayvacık’ta üreticilere arılı kovan dağıtıldı

Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü tarafından, ’Arıcılığı Geliştirme Projesi’ kapsamında Ayvacık’ta 67 başvuru şartlarını sağlayan üreticiye arılı kovan verildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen ve Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen ’Arılı Kovan Projesi’ Ayvacık’ta uygulanmaya başlandı. Uygulanan bu proje masraflarının yüzde 20’si üreticiden, yüzde 80 ise hibe olarak verildi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kovan dağıtım töreninde bir konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, " İlimiz bitkisel, hayvansal, su ürünleri anlamında ciddi bir ölçekte olan iller arasında üst sıralarda yer alan ve tarımsal, hayvansal potansiyeli çok iyi olan illerden birisidir. Tabii bunun yanında ilimizde de arıcılık fevkalade diyebileceğimiz orandadır.Arıcılık zaman içersin de kendini geliştirmiştir. Belki sayısal olarak arımız çok fazla olmasa da, ama nitelik olarak gerçekten il gelinde çok iyi bir konumdayız. Şöyle bir baktığımızda Çanakkale genelinde 1380 üreticimizin olduğunu ve toplam 72 bin arılı kovan bulunduğunu, buna mukabil 1500 ton bal üretimi olduğunu görebiliyoruz. Tabi bunların içinde Ayvacık’ın yeri daha farklı, neden farklı Ayvacık’ta 288 üreticimiz var. Yaklaşık 7000 bine yakın arı kovanımız var ama 7000 binin içerisinde 2000 haneli bizim eski usul tabir ettiğimiz kara kovan var. Dolayısıyla arıcılık, bal üretimi bu bölgede daha farklı yapılmakta,tabii bunlar yapılırken İl Müdürlüğü ve Bakanlığımız olarak birçok desteklemelerin arıcılarımıza bitkisel ve hayvancılık üretiminde olduğu gibi desteklemelerimizi yapıyoruz. İlçe genelinde son üç yılda arıcılarımıza 107 bin lira sıcak para aktırmışız. Yanı arı üreticilerine bakanlığımız destekleme vermiş. 2017-2018 yıllarında her yıl olmak üzere 100 kilogramdan toplam 200 kilogram arı otu dağıtımı yapılmıştır. Bunun yanında arıcılarımıza 120 adet polen tuzağı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Peki, bu proje nasıl çıktı. Şunu baştan söylemek istiyorum. Bu yapılan proje sadece Çanakkale Bölgesinde olan bir proje. Türkiye’nin başka bir ilinde yok. Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak yaptığımız daha sonra da Arıcılar Birliği’ni de bu projeye paydaş olarak katarak, 2017 yılında bakanlığımıza sunduk, çok beğenildi ve kabul gördü. Bakın bir ay gibi kısa zaman diliminde Çanakkale’de bulan üreticilerimize arı kovanların teslimatları yapılacaktır. Çanakkale’de 5750 arılı kovanı inşallah bir ay gibi kısa zaman içerisin de tamamını üreticilerimize dağıtmış olacağız. Ayvacık geneline bakıldığı zaman 670 adet arılı kovan dağıtacağız" dedi.

Dağıtım törene; Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkan Yardımcısı Harun Engin, Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ,İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Emin Ekici, İlçe Özel İdare Müdürü Sami Sezer, İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Hakim Doğan, İlçe Tapu müdürü Hüseyin Erdoğan, İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay, Ayvacık Assos Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Doğuş Şahin, Çanakkale Arıcılar Birliği Başkanı Cahit İleri, Ayvacık Arıcılar Birliği Başkanı Halil Erdem ve üreticiler katıldı.