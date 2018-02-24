Azerbaycanlı gaziden Afrin’deki Mehmetçiğe destek

Afrin’deki Mehmetçiğe sosyal medyaya yüklediği video ile mesaj göndererek gündeme gelen, 2015 yılında Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermenilerle girdiği çatışmada ayağını ve gözünü kaybeden Azerbaycanlı gazi Kamil Musavi, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi’ndeki temsili şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.

"Türk halkı yenilmez"

Türkiye’de olduğu için, Çanakkale Şehitlerini de ziyaret etmeyi kendine bir borç bildiğini belirten Musavi, "Burada olduğum için çok duygulandım. Çok gururlandım. Hakikaten Türk ordusunun yenilmez, Türk halkının ne kadar güçlü bir halk olduğunun şahidi oldum. Türk askerlerinin ölümüne savaştıklarını gördüm. Türk askerlerinin vatanını ne çok sevdiğinin şahidi oldum. Türk halkı yenilmez, Türk halkını hiç kimse işgal edemez. Buraları ziyaret ettiğimde bunu anladım. Türk askerleri Afrin’de teröristlere karşı savaşıyor. Türk kardeşlerim Afrin’de teröristlerin kökünü kesmek için savaşıyor. Yani bu memlekete ziyan veren, topraklarına sokulmak isteyen, insanlarını mahvetmek isteyen teröristleri sağlam bırakmasın. Hepsini mahvetsinler. Ölümden korkmasınlar. Zaten korkmuyorlar. Bu şehit mezarları hepsi bunların örneğidir. Türk askerinin mertliği, Türk askerinin savaşa ölümüne girdiğinin örneğidir, bu mezarlar. Ben kardeşlerimin oradan zaferle dönmesini arzuluyorum. Beni Afrin’e bugün de çağırsalar, orada savaşa da girerim. Türk dünyada onun karşısına çıkan düşmanın hakkından gelebilecek durumdadır" dedi.