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07 Haziran 2018 12:45

Bağışlanan organları 2 hastaya umut olacak

Çanakkale’de dört gün önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Güllüzar Savaş(75), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bağışlanan organları 2 hastaya umut olacak

07 Haziran 2018 12:45

Acılı aile hayatını kaybeden Güllüzar Savaş’ın organlarını bağışlama kararı aldı. Savaş’ın 2 böbreği, şifa bekleyen 2 hastaya umut olacak.


Evinde 4 gün önce fenalaşarak Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güllüzar Savaş, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayan evli ve 2 çocuk annesi Savaş’ın beyin ölümü gerçekleşti.


Organ Nakli Koordinatörü Uz.Dr. Azem Ülkü, Hemşire Emine Karakaya ve Yeliz Baykala, Güllüzar Savaş’ın ailesiyle organ bağışı konusunda görüştüler. Acılı aile yapılan görüşmelerin ardından yaşamını kaybeden anne Güllüzar Savaş’ın organlarını bağışlama kararı aldı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güllüzar Savaş’ın oğlu Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Erdal Savaş, "Canımız, biricik annemizi kaybettik. Doktorumuz Azem Ülkü yapılan testler sonucundan organlarını bağışlayabileceğimizi anlattı bize. Ailece karar verdik bağış yapmaya. Annemizi kaybettik ama başka insanlara umut olacaktı. Yaşama sevinci olacaktı. Annemizin başka insanlarda yaşaması için organ bağışı yaptık" dedi.


Çanakkale halkının duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali ise "Merhume Güllüzar Savaş sayesinde Çanakkale’de yaşayan iki böbrek hastası sağlıklı yaşama kavuşacaklar. Merhumeye rahmet, kederli aileye başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.


Başhekim Tali, gayretlerinden dolayı tüm ekibi tebrik etti.




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