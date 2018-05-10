Bir dizi ziyaret ve açılış için Çanakkale’ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ziyaret ettiği valilikte şeref defterini imzaladı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, 246 milyon liralık 20 büyük yatırımın temel atma ve açılış törenini bugün gerçekleştireceklerini ifade ederek, bir seferde 6 barajın temelini attıklarını söyledi.

Bakan Eroğlu, "AK Parti hükümetinden önce baraj sayısı bir elin parmakları kadar değildi. Biz burayı barajlar, göletler, sulama tesisleri, dere ıslahları, içme suyu teminiyle muhteşem hale getirdik. Cumhurbaşkanımız, başbakanlığı döneminde, ’Sen Çanakkale’nin fahri hemşehrisisin, ne gerekiyorsa yap. Çanakkale’ye yapılan yatırımları takiple mükellefsin’ diyerek, bana bizzat talimat vermiştir. Biz de hükümet olarak buraya 2017 sonuna kadar 17 milyar liralık yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadık. En çok kişi başına yatırım yapılan yer, Çanakkale’dir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, burada en büyük yatırımı yapan bakanlık olma şerefini taşıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’yle herhalde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bizi geçecektir. Biz, geçen sene sonu itibarıyla 3 milyar 270 milyon lira yatırım yapmışız" dedi.

Ayvacık, Eceabat ve Gelibolu ilçeleriyle Evreşe Beldesi’ne yılda 10 milyon metreküp su getirdiklerini vurgulayan Bakan Eroğlu, "18 baraj 7 gölet inşa ettik. Şimdi 6 baraj ve 3 gölet inşa aşamasında. Burada 429 bin dekar araziyi modern sulamaya açtık. Çiftçilerimize her yıl 281 milyon lira ilave gelir artışı oldu. 42 dereyi ıslah ettik. 64 milyon fidan toprakla buluştu, 6 bal ormanı, 20 mesire alanı oluşturuldu. Düğünlerin yapıldığı mutluluk ormanı kurduk" diye konuştu.

Çanakkale’de 19 otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun bulunduğunu belirten Bakan Eroğlu, "Dünyanın her yerinden bu bölgenin hava durumunu görmek mümkün. Belki özel olarak Troya’daki hava durumunu merak edenler olur diye oraya da gözlem istasyonu oluşturuldu. Ne söz verdiysek yapıyoruz. Geçen yıl verdiğimiz 82 müjdenin 59’u tamamlandı. Kalanların da kimisinin temelini atıyoruz kimisi de inşa aşamasında bunların tamamı bitecek. Çanakkale’yi tanıtmak için Tabiat Turizmi Eylem Planı hazırladık. Ayrıca Marmara Bölgesi Gelişim Projesi ile burada muhteşem bir destan yazıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Valilik ziyaretindeki açıklamalarının sonrasında Bakan Eroğlu, Kordon boyundaki Truva atı önünde, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen 11 ülkeden 250 sporcunun yarıştığı Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin (Europa-Orient) startını verdi.