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10 Mayıs 2018 13:54

Bakan Eroğlu: "Hedefimiz en az 1 milyon turist"

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya antik kentini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bizim bu seneki hedefimiz en az 1 milyon turist.

Bakan Eroğlu:

10 Mayıs 2018 13:54

Şu ana kadar ilk 4 ayda 200 bin kişi ziyaret etti. 1 milyon turisti yakalamamız için az bir gayret sarf etmemiz yeterli" dedi.


Bir dizi ziyaret ve açılış için şehre gelen Bakan Veysel Eroğlu, ilk Çanakkale Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Eroğlu, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen 11 ülkeden 250 sporcunun yarıştığı Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin (Europa-Orient) startını verdi. Daha sonra Bakan Eroğlu, Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya antik kentini gezdi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Eroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, "2018 yılını Troia yılı ilan ettik. Dolayısıyla hükümetimiz buraya çok büyük destek veriyor. Her türlü desteği veriyoruz. Çünkü dünyada hakikaten muhteşem bir yer. Ben burada bütün yerli yabancı insanlara şunu tavsiye ediyorum. Ölmeden önce göreceğiniz yerlerden birisi de burası. Çünkü burası 4 bin yıldan fazla geçmişi olan muhteşem bir tarih hazinesi. Kazılar yapılıyor. Bizim bu seneki hedefimiz en az 1 milyon turist. Şu ana kadar ilk 4 ayda 200 bin kişi ziyaret etti. 1 milyon turisti yakalamamız için az bir gayret sarf etmemiz yeterli. Bu seneki Troia yılının berekete vesile olmasını, özellikle ülkeler arasında dostluğun pekişmesine vesile olmasını gönülden diliyorum. Bütün dünyadaki turistleri buraya davet ediyoruz. Her türlü imkân var. Yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz. Misafir etmeye hazırız. Gelsinler, bu güzellikleri görsünler" dedi.




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