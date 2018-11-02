Bakan Kurum: “Sadece İl Bank'la Çanakkale'mize 450 milyon liralık yatırım yaptık”

Çanakkale'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İl Bank Genel Müdürlüğümüzde 294 milyon TL tutarında 94 adet işi tamamladık. Şuan devam eden 11 adet işimiz var. Ve değeri de 138 milyon lira. Sadece İl Bank'la 450 milyon liralık yatırımı Çanakkale'mize yapmış durumdayız” dedi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantı İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan birer konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti hükümetleri döneminde Çanakkale'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yatırımları hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, “İl Bank Genel Müdürlüğümüzde 294 milyon TL tutarında 94 adet işi tamamladık. Şuan devam eden 11 adet işimiz var. Ve değeri de 138 milyon lira. Tüm bugün devam eden bitirmiş işleri topladığımızda sadece İl Bank'la 450 milyon liralık yatırımı Çanakkale'mize yapmış durumdayız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla 2003 yılından itibaren yaklaşık 3 bin 400 konut inşa ettik. 6 tane büfe, 3 cami, 3 hastane, ilkokul, kreş, lise, pansiyon, sağlık ocağı ve ticaret merkezleri inşa ettik. Bunların yatırım değeri ise 477 milyon lira. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle hem tarım arazileri, hem de 2B arazilerini vatandaşımızın kullanımına açtık. İnşallah ileri süreçte yine tarımla, çiftçiliği, istihdamı artırmak için bu bölgede bulunan Hazine'ye ait atıl ne kadar arazi varsa yine vatandaşımızın hizmetine sunmak için çalışmalarını yürütüyoruz. Tekstil Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüyle daha önce burada hiçbir atık su arıtma tesis yok iken şuanda 15 tane atık su arıtma tesisi inşa edildi. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde 19 milyon 500 bin liralık yine Belediyelerimize yardımlar yapıldı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, ÇED Genel Müdürlüğü ve Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünde toplamda 2 milyar 800 milyon lira değerinde yatırım yapıldı. İnşallah bu hizmetlerin daha da fazlasını bizde çalışacağız. Sizlerin vatandaşımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından toplantı AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimiyle sona erdi.