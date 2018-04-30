Balayına değil maça çıktı

Amatör Küme’de Umurbeyspor’un Çanakkale Genç 1915 Spor ile karşı karşıya geldiği maç ilginç bir olaya sahne oldu.

Maçtan bir gün önce hayatını Merve Gültekin ile birleştiren Umurbeyspor futbolcusu Sabahaddin Karazilli ertesi gün sahadaki yerini aldı. Zorlu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için balayını erteleyen Karazilli’nin bu davranışı büyük takdir topladı.

Karşılaşma sonrası konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Karazilli, “Hayatımın en mutlu gününde takım arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı. Ben de onların yanında olmak istedim. Sahada olmam noktasında bana anlayış gösteren sevgili eşime de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

29 Nisan Pazar günü saat 17.00’de 18 Mart Suni Çim Stadı’nda oynanan karşılaşma 3-1 Çanakkale Genç 1915 Spor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.