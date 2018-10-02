İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Bana Bir El Uzat' Projesine öğrencilerden destek

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Çan Kaymakamlığının gerçekleştirdiği ‘Bana Bir El Uzat’ projesi kapsamında Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Doğancılar köyünde bir çalışma başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Kaymakamlığının gerçekleştirdiği ‘Bana Bir El Uzat' projesi kapsamında Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Doğancılar köyünde bir çalışma başlattı.


Köyde yaşayan yaşlı bir kadının evinden uzak olan tuvaleti okulun, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı öğretmen ve öğrencilerinin çalışması sonucu evine yakın bir konuma inşa edildi. Islak zemin ve kuru zemin fayans işlerinin tamamlanmasıyla kullanıma hazır hale getirilen tuvaleti öğrenciler, yaşlı kadına teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.