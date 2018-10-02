‘Bana Bir El Uzat' Projesine öğrencilerden destek

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Kaymakamlığının gerçekleştirdiği ‘Bana Bir El Uzat' projesi kapsamında Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Doğancılar köyünde bir çalışma başlattı.

Köyde yaşayan yaşlı bir kadının evinden uzak olan tuvaleti okulun, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı öğretmen ve öğrencilerinin çalışması sonucu evine yakın bir konuma inşa edildi. Islak zemin ve kuru zemin fayans işlerinin tamamlanmasıyla kullanıma hazır hale getirilen tuvaleti öğrenciler, yaşlı kadına teslim etti.