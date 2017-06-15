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15 Haziran 2017 19:12

Banu Alkan ölümden döndü

‘Afrodit’ lakaplı ünlü sanatçı Banu Alkan, ATV tipi aracı kullanırken devrilmesi sonucu altında kaldı.

Banu Alkan ölümden döndü

15 Haziran 2017 19:12

Alkan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, olay öğleden sonra meydana geldi. Bir televizyon kanalı için Hindistan’da Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Burcu Esmersoy ile uzun süre çekimler yapan ünlü sanatçı, yorgunluğunu Çanakkale’deki Asos alanında tatil yaparak atmak istedi. Ünlü sanatçı, daha sonra kendi ATV aracı ile bölgede tur yapmak istedi. Sanatçı, ATV’de hakimiyetini kaybederek devrilen aracın altında kaldı. Banu Alkan, hemen Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkan’ın beyin MR’ı çekildi ve tedavi altına alındı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunda ezikler meydana gelen Alkan’ın hastane yönetimi tarafından bir süre müşahede altında tutulduğu belirtildi.




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