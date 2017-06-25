Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Çanakkale’de

Dr. Türkan Saylan Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşan Kurtulmuş, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü ekonomik bir yapıya, çok daha güçlü bir siyasi yapıya sahip olacağını söyledi.

Çanakkale’de, Prof. Dr. Türkan Saylan Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen bayramlaşma töreninde partililere ve vatandaşlara hitap eden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bayram namazında rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın durumu hakkında bilgi verdi. Kurtulmuş, “Kendisiyle hemen namaz çıkışında telefonla görüştüm. En ufak telaşlanacak bir durum yoktur. E kolay değil, dün oruç ağzıyla sadece 3 miting yaptı. Bir gün o şehirde, bir gün bu şehirde. Büyük bir yorgunlukla, büyük bir yoğunlukla ramazanı geçirdi. Sahurlarda toplantılar yaptı. Sabahlara kadar toplantılar yaptı. Nihayetinde bir insan. Allah’a çok şükür, gönlünüzü rahat tutun" diye konuştu.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, olma şuurunun kuşanıldığı bir vakit olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “İbadetlerin tümüne baktığımızda zaten yüce Allah, hayatın içerisinde de bize birliği öğretiyor. 1 milyar 700 milyon Müslüman her senede 1 ayı, aynı ayda oruç tutuyor, aynı ayda oruçlarını açıyor, aynı iftar sofralarında, sahur sofralarında bir araya geliyor. Hem ülkemizin, hem de her birisinden sorumlu olduğumuz yer yüzündeki Müslüman ümmetin durumunu da gözden geçirmemize vesile oluyor. Ta Fas’tan Endonezya’ya kadar dünyanın orta kuşağında yer alan en güzel zenginliklere sahip olan, yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip olan bir büyük millete, bir büyük ümmete sahibiz. Ama ne yazık ki gelin görün bu kadar zenginliklere rağmen 1 milyar 700 milyon Müslüman dünyası yoksulluklarla boğuşuyor. Eğitimsizliklerle boğuşuyor. Açlıkla, kıtlıkla boğuşuyor. İç savaşlarla, çatışmalarla boğuşuyor. Allah’ın dinde kardeş kıldığı milletler ne yazık ki kendi iç çatışmalarıyla yüzlerce insanın öldüğü günleri ramazanda da geride bırakıyor. Bütün bunların hepsini gözden geçirmeye hep beraber yeniden şuurlarımızı yenilemeye ramazanda fırsat bulduğumuzu zannediyorum. İslam dünyasının kalbi olan büyük coğrafyanın beyni olan, bu büyük coğrafyanın bütün ülkelerinin, halklarının sorumluluklarını da üstünde taşıyan millet, işte Türk milletidir. Dünyanın öbür ucundaki insanlar Türkiye’nin gözünün içine bakıyor. Bu şuurla, bu bilinçle hareket etme mecburiyetindeyiz. Çanakkale halkına karşı sorumluyuz eyvallah, 80 milyon Türkiye halkına karşı sorumluyuz eyvallah. Ama unutmayın ki ta Mali’den Kongo’dan Fas’tan Myanmar’a kadar bütün Müslümanlardan sorumluyuz. Orta Asya’da Hindistan’a kadar da bütün Müslümanlardan sorumluyuz” dedi.

Referandum sonrasındaki sürece de değinen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Türkiye’yi göreceksiniz önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü ekonomik bir yapıya, çok daha güçlü bir siyasi yapıya sahip olacak. Yeter ki sizler bu bilinçle yolunuza devam edin. Yeter ki sizler ülkenin, milletin ve İslam coğrafyasının, mazlum milletlerin sıkıntısını ve sorumluluğunu sırtınıza hissedin. Yeni dönemde çok daha güçlü olacağız. Oynanan oyunları görüyoruz. Sağdan soldan çekmeye çalışanlar olacak. Hiç aldırış etmek yok. Yolumuza devam edeceğiz. Bizim milletimize karşı ahdimiz, milletimize karşı sorumluluğumuz var. Millete karşı verdiğimiz sözlerden bir adım geri atmayacağız. Millete verdiğimiz sözleri yerine getirmek için kimden hangi salvo gelirse gelsin o salvoları bertaraf edeceğiz, ayaklarını uzatıp çelme takmak isteyenlerin ayaklarını ya kenara alacağız, çekmiyorlarsa ayaklarını kırıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün yaklaştığını da anımsatan Kurtulmuş, “O gün yeniden şehitlerimizi yad edeceğiz. Gazilerimizi minnetle anacağız. 15 Temmuz, Anadolu topraklarının tarih boyunca gördüğü en büyük ihanet hareketiydi. O hainleri kenara aldık mı ? Evet aldık, kim aldı ? Millet aldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle milletimizin cesaretiyle o süreci geride bıraktık. Sadece 3-5 tane FETÖ’cüden ibaret değildi o darbe. Arkasında kimler vardı kimler. Ne destekleri vardı. Her şeyi planladılar, ama milletin cesaretini planlayamadılar. Allah’ın gücünü hesap edemediler. Allah milletin eliyle onları kenara çekti. Yetmedi, darbe teşebbüsünde başarısız olanlar bütün kuruluşlarıyla üstümüze gelerek ekonomik olarak Türkiye’de darbe yapmaya çalıştılar" dedi.

Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü değerlendirdi. Turan, “Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Ama biz bu işleri yaparken, gördünüz yürüyüşe başladılar. FETÖ’nün avukatı gibi, DHKP-C’nin marşını hep beraber söyleyerek yürüyemeye başladılar. İstedikleri kadar yürüsünler. Millet burada, millet ne derse o olacak. Millet ne karar verirse, o olacak. Rahmetli Savcımız Selim Kiraz şehit edildikten sonra yürümeyenler, şehitlerimiz için yürümeyenler, kat sayı adaletsizliği gibi belirtilip, birçok hukuksuzluk olduğunda, kapama davası olduğunda yürümeyenler, FETÖ’ye maşalık yapanların yürüyüşünü yapmaları, ancak kendilerini düşürür. Ama fesleğenden iftira siyaseti yapanlardan, kasetten genel başkan olanlardan da ancak onlara kölelik beklenir” diye konuştu.

Bayramlaşma programına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Merkez ilçe yönetimi, partililer ve vatandaşlar katıldı.