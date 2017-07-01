15 Temmuz’da vatan hainlerini tekrar hatırlayacağız. Kinimizi öfkemizi unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Kiraz Festivali’ne Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti’li İlçe ve Belde Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Dereceye giren ilk 3 yarışmacıya protokol üyeleri tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle başlayan etkinlikte açılış konuşmaları yapıldı.

15 Temmuz’un yıldönümüne az bir süre kaldığını hatırlatan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz akşamı yeniden demokrasi meydanlarını dolduracaklarını ifade etti. Kurtulmuş, “Yeniden o akşam birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye’nin geleceği için tek kalp, tek yürek olarak yolumuza devam edeceğiz. 15 Temmuz’da vatan hainlerini tekrar hatırlayacağız. Kinimizi öfkemizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Aynı şekilde şehitlerimizi, gazilerimizi onlara duyduğumuz minneti şükranı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ama bir şeyi daha unutmayacağız. Tamda Çanakkale’de konuşuyoruz. Tam bir asır evvel şu karşıki dağların ardından Saroz Körfezinden Çanakkale Boğazı’ndan ilerleyerek İstanbul’u almak isteyen o emperyalistlerin niyeti neyse 15 Temmuz akşamı da İstanbul’daki şehitler köprüsünün üstünü kapatan insanların üstüne helikopterden uçaklardan bomba atan kurşun yağdıran, onları destekleyen tanklarla insanların arabalarının üzerinden geçen o eşkıyaların, o çetelerin onların arkasındaki güçlerin de niyeti aynı niyettir. Hiç farkları yoktur. O zaman birinci dünya savaşından sonra Anadolu topraklarının aziz insanlarına bu aziz millete diz çöktürmek ve bu aziz milleti köleleştirmek istediler. Çok şükür direndik. Kurtuluş savaşımızı verdik. Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz bu toprakları kurtardı. İzzetle, onurla bugüne kadar yaşadık. 15 Temmuz 2016’da yine hain bir çete, aynı uluslararası emperyalist niyetlerin bir parçası olarak bu millete yeniden diz çöktürmek istediler. İç savaş çıkarmak istediler. Türkiye’nin işgali olan bu projeyi hayata geçirmek istediler. Allah sizlerden razı olsun. Şehitlerimizin makamı ali olsun. Gazilerimizden ve milyonlarca kardeşimizden Allah razı olsun” dedi.

“Ne DAEŞ, ne PKK asla müsaade etmeyeceğiz”

“Aynı Çanakkale’deki ecdadınız gibi kurtuluş savaşındaki ecdadınız gibi emperyalistlerin uşaklarına, onların kuklalarına ve arkasındaki güçlere müsade etmediniz” diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Bu millet büyük bir millet. Bir asır sonra aynı sınavı aynı başarıyla geçti. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bu sefer karşımıza başka şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin güney sınırlarında yıllardır besledikleri büyüttükleri PKK’yı başka bir ad altında yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Adı da PYD, YPG vesaire diyorlar. Ellerine dünyanın en iyi silahlarını veriyorlar. Amaçları bu millete diz çöktürmek için emperyalistlerin uşağı olan bu terör örgütlerini yeniden kullanmaktır. Buna müsaade edecek miyiz? Hayır etmeyeceğiz. Ne DAEŞ, ne PKK asla müsaade etmeyeceğiz. Hangi silahları verirlerse versinler Türkiye olarak milletin desteğiyle birlikte terör örgütlerinin hepsine Allah’ın izniyle, milletin desteğiyle bertaraf edeceğiz. Biz değil, terör örgütleri ve onları destekleyenler diz çökecekler. Ancak bunun bir şartı var, birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi milli menfaatlerimizi, milli onurumuzu Türkiye’nin değerlerini maneviyatımızı asla unutmayacağız. Biz biriz, beraberiz, hep beraber hepimiz Türkiye’yiz. Bu amaçla Türkiye’deki bu dirliği, birliği bozmak isteyenlere de cevabımızı inşallah 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece Türkiye’nin her yerinde göstereceğiz. Çanakkale’de de göstereceğiz, Lapseki’de de göstereceğiz. Allah Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermesin. Kalplerimizi, kollarımızı birbirimizden ayırmasın. Adımlarımız istikametimiz, inancımız ve yüreğimiz sağlam olsun.”

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve protokol üyeleri sahnede hazırlanan platformdaki butona basmasıyla, ’Lapseki Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılışı yapıldı. Açılışın ardından ünlü sanatçı Mustafa Ceceli sahne aldı.