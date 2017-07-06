Başkan Altınok, “Siyaset yapmak isteyene kapımız açık” dedi.

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, yaklaşmakta olan belde kongresi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti olarak kongreler sürecine girdiklerini ifade eden Başkan Altınok, “AK Parti Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanımız, önderimiz, Kurucu Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erodoğan’ın başkanlık ettiği ‘İl Başkanları’ toplantısından dönen İl Başkanımız Yeşim Karadağ’ın da açıkladığı gibi kongrelerin startı verilmiştir. AK Parti Kepez Belde Teşkilatı olarak diyoruz ki; kim siyaset yapmak istiyorsa gelip Belde Teşkilatımızın kapısından adımını atsın. Parti tüzüğümüz ve Siyasi Partiler Kanunu’nda açıkça belirtilen, parti üyeliği şartlarını taşıyan, Türkiye’nin kalkınmasında ‘benim de emeğim bulunsun’ diyen herkese gönlümüzü ve kapılarımızı açıyoruz” şeklinde konuştu.

‘AK Parti’de siyaset, millet, bayrak, ülke, vatan uğruna ibadet anlayışında yapılır’

Dil, vicdan ve inanç özgürlüğü olmazsa olmazları olduğunu ifade eden Başkan Altınok şöyle devam devam etti: “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diyen herkesi kucaklayan bir siyasi oluşum olarak; özellikle gençlerimizi, bayanlarımızı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Değişim ve Gelişimci Güçlü Türkiye’ seferberliğinde yer almaya davet ediyoruz. Fikrini ortaya koyan, projesini güçlü ülke için geliştiren, azimli, üretken, öz güveni yüksek, stratejik düşünebilen, millet ve ülkemiz için mücadeleci ruha sahip herkese kapımız açık. AK Parti’de siyaset, gelecek kişisel hesap yapan anlayışı şiddetle ret eder. AK Parti’de siyaset, ortak aklın dava uğruna birlikte yol yürünmesi demektir. AK Parti’de siyaset, bölücülüğü, terörizmi, şiddeti, zalimin mazlumu ezmesini ret eder. AK Parti’de siyaset, millet, bayrak, ülke, vatan uğruna ibadet anlayışında yapılır. Yaklaşmakta olan belde kongremiz vesilesiyle milliyetçi, muhafazakar, demokrat diye ayrımcılık yapmadan herkesi AK Parti Kepez Belde Teşkilatımıza davet ediyoruz. Birlikte etkin ve verimli siyasi çalışma yapmak üzere teşkilatımla biz yüreğimizi, kapımızı daima açık tutacağız.”