Başkan Altınok’tan öğretmenlere ziyaret

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Altınok, "Öğretmenlerimiz, mesleklerin en yücesini yerine getirmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz; her türlü özveri,fedakarlığı gösteren öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Öğretmenlerimiz hiç şüphesiz bu milletin geleceğidir. İyiyi, doğruyu, her alanda yeniliği ve yenileşmeyi savunan, milli birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Bu vesileyle yurdun dört bir tarafında görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. Ziyaretler, karanfil takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.