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25 Kasım 2017 11:49

Başkan Altınok’tan öğretmenlere ziyaret

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çanakkale’nin Kepez Beldesi’nde yer alan okul ve huzurevindeki öğretmenleri ziyaret ettiler.

Başkan Altınok’tan öğretmenlere ziyaret

25 Kasım 2017 11:49


Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Altınok, "Öğretmenlerimiz, mesleklerin en yücesini yerine getirmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz; her türlü özveri,fedakarlığı gösteren öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Öğretmenlerimiz hiç şüphesiz bu milletin geleceğidir. İyiyi, doğruyu, her alanda yeniliği ve yenileşmeyi savunan, milli birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Bu vesileyle yurdun dört bir tarafında görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. Ziyaretler, karanfil takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.




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