İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Arslan Muhtarlar Gününü kutladı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Belediye Başkanı Sadettin Arslan, muhtarların yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletin en küçük parçası olan kurum olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Belediye Başkanı Sadettin Arslan, muhtarların yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletin en küçük parçası olan kurum olduğunu söyledi.


19 Ekim Muhtarlar günü Bayramiç Öğretmenevinde Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan ilçe merkez ve köy muhtarlarının katılımlarıyla kutlandı.


Muhtarlar günü ile ilgili bir açıklama yapan Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, muhtarların demokrasinin gelişmesine katkıda bulunurken yerel yönetime katılımı sağlamanın da önemli araçlarından birisi olduğunu ifade etti. Başkan Arslan, “Mahalle ve Köy muhtarlarımız sorumlu oldukları yerleri iyi tanıyan ve bilen kişiler ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmekteler. Onların destekleriyle hedef ve hizmetlerimizi sağlıklı bir şekilde ulaştırma ve uygulama imkanı buluyoruz. Muhtarlarımız bizim gücümüze güç katıyor bizde bu güçle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.