Başkan Arslan üniversite öğrencileri ile kahvaltıda buluştu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan Bayramiç Meslek Yüksekokulu 1.Sınıf öğrencileriyle ‘İlçemize hoş geldiniz' kahvaltısında buluşarak kendilerine Bayramiç hakkında bilgiler verip sohbet etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu (ÇOMÜ) de bu sene eğitime başlayan 1. Sınıf öğrencileri Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan'ın düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Bayramiç´e yeni gelen üniversite öğrencilerinin kaynaşması ve ilçenin tanıtılması adına düzenlenen organizasyona Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Bayramiç Meslek Yüksek Okulu Müdür Yard. Selçuk Birer, Gökhan Demirsöz, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel ve 1. Sınıf öğrencileri katıldı.

Kahvaltı da bir konuşma yapan Başkan Arslan, “Hem Bayramiç ilçemize hem Çanakkale´mize hoş geldiniz. 2 yıl süreyle burada eğitim, öğretim göreceksiniz. Sizler bizim ve bu ülkenin geleceğisiniz. Gözbebeklerimizsiniz. Ben bu vesile ile sizleri Bayramiç´de ağırlamaktan, sizlerle beraber olmaktan mutluluk duydum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorunlarınız için Belediyeye gelip benimle görüşebilirsiniz. Çünkü sizler Bayramiç'in gönüllü tanıtım elçileri olacaksınız. Sizin misafirliğiniz süresince sizleri en iyi şekilde ağırlamak ve gençlere yardımcı olmak bizim görevimiz ” dedi.

Kahvaltıya katılan öğrenciler ise birlikte böyle bir organizasyonda bir araya gelmenin çok güzel bir dayanışma örneğini olduğunu belirterek, “Bizler bir araya toplanıp böyle güzel bir organizasyonda buluştuğumuz için son derece mutluyuz. Üniversitede okuyan öğrenci kardeşlerimizle birlikte her zaman daha iyi dayanışma içinde olup, birlikte güzel projelere imza atmayı hedefliyoruz. Bu birlikteliğin artarak devam edeceğini burada görebiliyoruz. Bu anlamda bize destek olan Bayramiç Belediye Başkanımız Sadettin Arslan´a özellikle şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı