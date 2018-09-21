Başkan Arslan'dan aşure ikramı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Belediye Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bayramiç Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı bu yıl da ilçe merkezinde Çarşı camiinde yapıldı. Cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen aşure dağıtımını Çarşı camiinde Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan gerçekleştirdi. Vatandaşlar ikram edilen aşurelerden almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramında bulunan Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu vurgulayarak, ''Aşure birçok farklı meyve ve bakliyatın bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsattı. Bu yüzden bu ayın ve bugünün anlamı çok değerlidir. Bu sebeple aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istedik. Tüm hemşehrilerimizin Muharrem ayını kutlarım'' dedi.