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04 Mayıs 2018 18:30

Başkan Güngör’ün acı günü

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Güngör’ün babası, Eski Adalet Partisi İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Güngör (82) toprağa verildi.

Başkan Güngör’ün acı günü

04 Mayıs 2018 18:30


Yenice AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Güngör’ün babası Mustafa Güngör, Merkez Çarşı Camiinde ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Arif Gökçe’’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.


Cenazeye; Yenice Kaymakımı Ahmet Başer, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin,Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, AK Parti Yenice Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özkan, İl Genel Meclis Üyeleri, Memur Sen Yenice ilçe Başkanı Yüksel Baş, MHP Yenice ilçe Başkanı Recai Ertan, AK Parti Çan ilçe Başkanı Murat Okan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Aday Adayları ile vatandaşlar katıldı.




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