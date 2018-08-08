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08 Ağustos 2018 12:23

Başkan Işık, Adaspor’a lokal tapusunu verdi

Çanakkale’yi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Adaspor’a lokalin tapusu törenle teslim edildi.

Başkan Işık, Adaspor’a lokal tapusunu verdi

08 Ağustos 2018 12:23


Kulüp lokalinde düzenlenen törene Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kulüp Başkanı Muharrem Korkmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Biga’da sportif başarının her geçen gün arttığını vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Işık, Adaspor’un bölgesel amatör ligde mücadele edeceğini söyledi. Işık, "Biga Belediye meclisine revizyon ve imar planı taslağımız geldi. Hem Adaspor’a hem de yanındaki esnaf odasına diğerlerinden bir kat fazla vererek bu alandaki eski yapıların yenilenmesi ve daha modern tesisler haline gelmesi anlamında çalışmamızı başlattık. Buraya yeni bir kulüp binasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çay boyundaki çalışmamız tamamlanmak üzere. O alana büyük ebatlarda halı sahayı Ada spora gelir olması amacı ile hem de sporcularımız antrenmanlarını daha rahat yapabilsinler diye kazandıracağız" dedi.


Biga’nın en değerli yerlerinden biri olan tamamı 90 metrekare iki parselden oluşan tapuyu hayırlı uğurlu olması dileğiyle Başkan Işık, Kulüp Başkanı Muharrem Korkmaz’a teslim etti.




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